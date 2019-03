En licitaciones de medicamentos no hay preferidos: AMLO

Las empresas que concentraron el 70 por ciento de los contratos del IMSS para la compra de medicamentos, no podrán participar en las siguientes concesiones, hasta que se demuestre que no incurrieron en actos de corrupción en el sexenio pasado, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia mañanera se pronunció para “que no haya preferidos” en el nuevo proceso de licitación, para el que ya se apuntaron cerca de 200 proveedores.

Hasta que se aclare si esas adquisiciones, fueron legales, si no hubo corrupción, si no hubo influyentismo porque sería inmoral, no pueden haber monopolios, son cambios que se están dando

De esta manera, Maypo S.A de C.V, Grupo Grupo Fármacos Especializados S.A de C.V, Farmacéuticos MAYPO y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A de C.V, quienes obtuvieron el 53 por ciento de más de 300 mil millones de pesos que gastaron el IMSS, ISSSTE y demás dependencias de salud en las 32 entidades federativas.