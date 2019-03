En Morena hay "sabandijas" infiltradas, acusa Yeidckol Polevnsky

En medio de la configuración de las candidaturas para las elecciones al gobierno de Puebla, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky acusó que hay “muchas sabandijas” infiltradas que quieren sacar provecho del partido.

"Son muchas las sabandijas que se nos han infiltrado, son muchos los que están echándole el ojo al partido de una manera mezquina y perversa, porque están pensando que el partido tiene mucho dinero", dijo en la presentación de la campaña nacional ‘Mujeres y Paz del partido’ en la Ciudad de México.

Sin mencionar nombres sostuvo que "están desatados, porque ven el poder y muchos se dedican a vender candidaturas, por eso están desatados", ante ello, llamó a sus simpatizantes a "cuidar el partido como lo más valioso que tenemos".

De cara a las elecciones de Puebla mencionó que "cuando vienen los procesos electorales, los demonios andan sueltos, todo mundo quiere meter mano, todo mundo quiere decidir aunque no le toque, no son miembros del CEN, no les toca hacer la política electoral, pero se meten y dan lata, y mucha".

Roces al interior de Morena por Puebla

Foto: El Sol de Puebla

El pasado 11 de marzo, El Sol de Puebla informó que Alejandro Armenta Mier, precandidato de Morena a la gubernatura de ese estado, no aceptará la imposición de Barbosa como candidato favorito del partido.

El senador con licencia, Armenta Mier, dejó entrever que no aceptará los resultados de la encuesta para elegir al candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) si no se integran los observadores electorales.

Sobre esta disputa, Polevnsky advirtió que quien no se apegue a los estatutos del partido pueden irse.

“Ah, pero ahorita está poniendo en duda nuestras encuestas; pues que se decida, nosotros tenemos unos estatutos y todo el que quiera participar en Morena las reglas están muy claras, y las reglas son las de nuestros estatutos, esas son las reglas, ¿quieren jugar?, es con esas (reglas), y si no, que se vayan a otro partido, que se regresen a donde vinieron”, sentenció.

