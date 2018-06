En nuevo spot, Ricardo Anaya propone Fiscalía para investigar a Peña Nieto y los "escándalos del sexenio"

El PAN tiene pactados ante el INE dos nuevos spots donde el candidato presidencial Ricardo Anaya plantea la creación de una Fiscalía autónoma para investigar a Enrique Peña Nieto y el segundo se refiere a su adversario Andrés Manuel López Obrador, afirmando que perdonará al aún presidente del país de presuntos delitos de corrupción.



En el primer video, Anaya, salpicado por un escándalo de presunto lavado de dinero, señala que propondrá una fiscalía autónoma que investigue a Peña Nieto “y su papel en la Casa Blanca y los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel”.

“Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto”, afirma.

El segundo spot es una edición de imágenes donde López Obrador dice que él no meterá a la cárcel a Peña Nieto e incluso fumaría la pipa de la paz con el primer mandatario y Carlos Salinas de Gortari.



“Perdonar la corrupción no es cambio”, se remarca en el spot que saldrá al aire en los próximos días.

Ricardo Anaya responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto de una campaña en su contra a raíz de videos donde lo vinculan con el tráfico de influencias para financiar su actual campaña presidencial.

El jueves pasado se difundió un nuevo video, a través del sitio casoanaya.com, en el que se expone una presunta red de lavado de dinero de un grupo de empresarios de la familia Barreiro que ha aportado millones a la bolsa de Anaya e incluso se aseveró que el dinero ha sido destinado para la actual campaña.