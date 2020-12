"En Pemex no se dieron cuenta", dice AMLO sobre contratos a su prima

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó la participación de su prima hermana Felipa Obrador Olán, en contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) pese a que la paraestatal alertó desde el año pasado un posible conflicto de interés.

El mandatario reveló que desde 2019, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex sabía de la participación de Felipa por lo que se giraron instrucciones para no otorgar contratos.

Sin embargo, el presidente dijo que una empresa de su prima se asocia con otras empresas y participan en otras licitaciones. "Se le entrega contrato a varias empresas, entre esas, la de mi prima, en Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato.

"Tengo la tranquilidad que cuando me lo plantean respondo de que no, y eso me da tranquilidad de conciencia. No me ha interesado el dinero, no es como ellos", refirió el presidente sobre el caso de presunta corrupción.

Pemex confirma participación de prima de AMLO

Pemex informó este sábado de que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, participó en cuatro licitaciones públicas y ganó dos adjudicaciones junto con otras empresas.

En un comunicado, Pemex explicó que en una licitación pública fue detectada la participación de Obrador Olán y al notificársele que no se le adjudicaría ningún contrato "no señaló que para esas fechas Litoral Laboratorios Industriales también se encontraba participando en las licitaciones".

tuit pemex felipa obrador

Agregó que "hubo una omisión en los otros tres procedimientos, bien fuera como representante, accionista de la empresa (...), lo cual debió reportarse como 'dato sensible' al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso".

La información la ofreció Pemex después de que en un reportaje publicado en el portal Latinus se señaló que la compañía Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, recibió cerca de 365 millones de pesos en contratos otorgados por Pemex durante la actual administración.

En el comunicado, la estatal indicó que desde el 4 de diciembre "se giró instrucciones para que se proceda a la rescisión de cualquier contrato en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales participe directamente o en conjunto con otras empresas".

Apuntó que "confirmando el compromiso con el combate a las prácticas irregulares que tanto daño han causado a la hacienda pública y a la nación, se realizará una investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó Obrador Olán".

El propósito de ello, añadió, es deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia de las instrucciones del presidente de México y a los procesos normativos de la empresa.

El comunicado indicó que todo lo anterior "fue reportado por el director general de Pemex, Octavio Romero, al presidente de México, y la respuesta fue categórica en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno".

