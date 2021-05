En plena veda electoral, AMLO exhibe tarjetas de Adrián de la Garza

En plena veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió las tarjetas con las que el candidato a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, ofrece apoyos económicos bimestrales si votan por él.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que hizo la denuncia como ciudadano y pidió confirmar si el candidato del PRI y PRD ofrece los apoyos.

Es una denuncia como ciudadana

La tarjeta rosa es una de las propuestas del candidato a la gubernatura por el PRI-PRD, Adrián de la Garza, quien la implementó como alcalde de Monterrey y que es una política implementada por el gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo.

En la propaganda del candidato nuevoleonés se entregan tarjetas que serán válida por apoyos de mil 500 pesos bimestrales en caso de ganar las elecciones para gobernador mediante la creación de la tarjeta “Mujer Fuerte” con apoyo económico para las más vulnerables.

El “fracaso” del INE

El mandatario también señaló que organismos como el INE fueron creados para que no haya democracia, pues, en opinión del mandatario, no hacen nada en beneficio del pueblo y sus integrantes ganan muchísimo dinero, por eso advirtió que la reforma administrativa cambiará esa situación.

La semana pasada, López Obrador anunció una reforma administrativa en la que los organismos autónomos volverían a formar parte de las secretarías de Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE) formaría parte del Poder Judicial.

--Bueno, y en el caso de volver estos organismos a las secretarías de Estado, ¿el instituto electoral a qué secretaría o de qué secretaría dependería?, ¿o cómo sería? --, se le preguntó al mandatario.

-- No, no, no. Tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es. Y podría estar en el Poder Judicial. Un poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo--, respondió López Obrador.

La reforma, explicó, busca terminar con la simulación, con todo este andamiaje que crearon para “engañar y, desde luego, para cooptar gente”, pues aseguró que muchas de las plazas de los organismos autónomos derivan de favores políticos.

Para López Obrador, el INE es de los más costosos del mundo, de los más ineficientes y muy parciales, creado, de manera paradójica, para bloquear la democracia.

Además, aseguró que se tiene que renovar el sistema electoral mexicano y la dificultad de los mexicanos en Estados Unidos para obtener la credencial para votar prueba el fracaso del INE.

"El INE lleva años manejando presupuesto y no se logra que se faciliten los trámites para que puedan votar nuestros paisanos en el extranjero", expresó.

Aseguró que se han hecho foros, viajes al extranjero y no hay resultados, pues en su opinión el órgano electoral del país es un aparato diseñado para que no haya democracia.









