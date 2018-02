Margarita Zavala asegura que no va a declinar a favor de Meade

La aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo pidió a los ciudadanos ejercer su libertad y “no tomar decisiones irracionales” alentadas por el miedo, en los comicios del 1 de julio.

Afirmó que no sólo se ve en la boleta electoral, sino particularmente, siendo quien haga la diferencia al final de la contienda con los otros aspirantes, porque en aspectos como seguridad “es quien más sabe” y que aunque “ha tenido errores y equivocaciones, jamás un escándalo por corrupción”. Además, descartó declinar a favor del precandidato priísta José Antonio Meade Kuribreña o de cualquier otro aspirante.

En entrevista exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), Zavala Gómez del Campo señaló que en sus recorridos por el país ha detectado que los ciudadanos anteponen a cualquier cosa la preocupación por la incertidumbre económica, la indignación por la corrupción e impunidad y la inseguridad que impide hacer una vida normal a la gente.

La precandidata hizo una escala en Tampico, a donde llegó procedente de la capital del país, antes de viajar al municipio de Pánuco, Veracruz, en donde encabezaría un acto de solicitud de firmas de apoyo a su proyecto. Disfruta de un café americano -“buenísimo”-, dice de muy buen ánimo y habla de varios temas con El Sol de Tampico.

Foto: Gustavo García/El Sol de Tampico

Zavala afirmó que la respuesta de los ciudadanos ha sido muy favorable a su precandidatura, pues a pesar de los requisitos que estableció el Tribuna Electoral, está por conseguir las firmas necesarias para obtener su registro como independiente.

“A un partido político le piden que tenga 200 mil firmas y a mí me pidieron 866 mil 593 para ser exactos. Además, me piden que haya una representatividad de más del 1% del listado nominal en 17 estados, lo cual no se le puede pedir ni para ser Presidente de la República a nadie: No les pides dispersión para ganar, sólo mayoría relativa y punto. Se hicieron requisitos para que no se lograra, pues se logró, estamos en eso y estoy segura de que iré en la boleta y Tamaulipas ha respondido muy bien, de manera espontánea, como he visto que responde, con una enorme fuerza y energía”, señaló.

En el tema de corrupción, sostiene que ella enfrentara el problema de raíz, no solamente si se trata de un desvío de recursos públicos, sino también de omisión, que es una forma de negar oportunidades a la gente, por lo cual la combatirá de manera implacable.

Foto: Gustavo García/El Sol de Tampico

“Como les digo, yo seré implacable con la corrupción. He tenido errores, equivocaciones, pero de corrupción, nada. Y no lo hago y afortunadamente y eso lo pueden decir millones de mexicanos: errores sí, equivocaciones sí, como todos; pero no de corrupción y en cambio, en los gobiernos eso es lo que más nos ha indignado como pueblo, porque lo que hace al corrupción es generar privilegios, lo que hace es abrir las brechas de desigualdades. La corrupción no es sólo los ranchos de cualquiera de los dos Duarte, no es solo la casa o el departamento de cualquier político en México o en Estados Unidos, o las empresas que se crean desde el poder, no. Es desde la medicina que no llega a la clínica, el mastógrafo que no sirve, el respirador que cuando llega un abuelo se muere porque no está bien mantenido, el socavón donde muere la gente, ésa es la corrupción, porque se va desviando el dinero y eso significa oportunidades negadas”, refirió.

La precandidata independiente afirmó que el problema de seguridad en México, no se resolverá “con amnistías ni perdones o complicidades”, sino con un trabajo profundo de capacitación de elementos policíacos, fortalecimiento de las instituciones y la implementación de acciones preventivas.

¿Se puede terminar con la corrupción, como lo propone usted? Es decir, no con abrazos, no con amnistías, como lo plantean algunos...?

“¡Ah, no, no no!..Ni con amnistías ni complicidades. Se requiere un gobierno primero que no nos dé vergüenza por los actos de mentiras, de corrupción, de privilegios que se generan. Se requiere un gobierno valiente, que enfrente el problema. Como les digo, yo seré implacable con la corrupción porque sé el enorme daño que hace en términos de seguridad, de economía y en algo que es fundamental en un país: la confianza”.

Dice también que en el escenario electoral mexicano, los ciudadanos tendrán más alternativas que las que ofrecen los otros candidatos, a quienes conoce y define como “priístas”.

“Yo lo he dicho; me enfrento a un priísta por nacimiento, que es López Obrador; a un priísta por convicción que es Meade y a un priísta por hábitos, que es Ricardo Anaya, eso es a lo que yo me estoy enfrentando. Todos hombres, sí, pero en realidad me estoy enfrentando con un estilo de hacer las cosas. Yo toda mi vida pública he tenido otros estilo y lo saben muy bien en Tamaulipas, toda mi vida he tenido una honestidad probada, pero además una experiencia singular que me permite hablar de economía, de soluciones para la corrupción y tener autoridades para ello y me permite hablar de seguridad, porque por las razones que quieran, pues yo soy la que sabe más de temas de seguridad”, sostuvo.

Foto: Gustavo García/El Sol de Tampico

Margarita Zavala afirma que no tiene pensado declinar a favor de José Antonio Meade y de nadie más.

Conoce a Meade desde hace muchos años, desde que trabajó con su esposo. Hay quienes dejan correr la versión de que usted podría declinar en su favor, o su esposo unirse a él, para generar un impacto mediático. ¿Lo ha pensado, lo ha considerado?

“¡Jajaja! Ahí va, primero: antes conocí a López Obrador y a Ricardo Anaya que a Meade. Sé perfectamente contra quienes estoy compitiendo y también, de ninguna manera declinaría a favor del PRI. Entonces, creo que es claramente una campaña, la de Meade, que está costando trabajo subirla y por muchas razones. Realmente lo que me estoy oponiendo es en términos de lo que ha significado la corrupción y con ello, sí te quiero decir que eso no significa que a mí la opción de López Obrador, que es finalmente una manera del PRI de los 70, finalmente es lo que se está jugando y nosotros como país tenemos que decidir entre futuro y pasado. No, no voy a declinar.

En el último momento, quien decide son los ciudadanos, nadie es dueño de sus votos y de su voluntad, ni siquiera de sus militantes, aunque lo pretenda. Estoy convencida de que sí seré la que hará la competencia al final y que esa decisión es de los ciudadanos, hoy cada vez más libres y a quienes les es pido que ejerzan su libertad, porque si nos lleva la indecisión y el miedo es irracional, tomaremos decisiones irracionales”.

