En tribuna del Senado, PAN exige la renuncia de Jorge Alcocer

En la tribuna del Senado el PAN le pide la renuncia al titular de Salud, Jorge Alcocer Varela; y Movimiento Ciudadano le preguntó ¿cuántas muertes más valen su renuncia y la del subsecretario López Gatell?

Fue la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado que subió al estrado para exigir la renuncia del funcionario, que sereno y con tapabocas en su curul escuchaba los reclamos panistas.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Política Secretario de Hacienda come un pastelito, mientras diputados protestan en comparecencia

La legisladora en su intervención también arremetió contra Hugo López Gatell, a quien calificó de “payaso y mentiroso’’, se preste al juego del presidente. “Señor secretario, sostener la palabra de su jefe lo está convirtiendo en delincuente’’, acusó la senadora.

Márquez Alvarado le dijo al funcionario que no lo volverán a ver nuevamente porque lo protegen, mientras niños mueren y mexicanas mueren; pasará un año en que disfrutará de una beca de 107 mil pesos mensuales, mientras el personal médico desgasta su vida y carga con el costo de dar la cara a los pacientes.

“Le pido secretario, ponga a disposición de la comunidad médica su celular para que pueda atenderlos, facilítemelo, por favor; el país está en pedazos en materia de salud’’.

Y la panista insistió al señalar: “si el motivo por el que usted no renuncia es porque sabe de la incapacidad de Hugo López Gatell y de su mezquindad, se lo agradezco, porque no lo queremos, ¿pero porque no presenta una denuncia contra él?, usted lo sabe…’’.

Igual la panista le dijo a Alcocer no tener preguntas concretas para él; “se las haré llegar por escrito, y le pido que responda en cinco días, sino lo hace o denunciaré por ejercicio indebido del servicio público’’, advirtió Márquez Alvarado.

Mientras la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, soltó la pregunta: ¿no les da vergüenza saber que México tiene la tasa de mortalidad más alta en el mundo?

Política PAN, PRI y PRD condenan dictamen de Morena para extinguir fideicomisos

“Señor secretario, después del presidente, usted es la máxima autoridad sanitaria de México, por eso le pregunto: ¿por qué no hizo nada ante todos los errores y las negligencias cometidas por el subsecretario López Gatell? o díganos ¿qué hizo usted para corregir el rumbo, detener esta tragedia y salvar el mayor número de vidas posibles?’’.

En respuesta, se escucharon las porras de Morena: “Alcocer, Alcocer, Alcocer’’.

En su turno, el secretario Alcocer se comprometió no a la firma de un convenio, sino a la responsabilidad que tiene como secretario, “de lo cual estoy consciente, pero más que ello, honrado y comprometido porque la población lo pide y ahora que tengo esa oportunidad quiero que sepan que es un compromiso, no por el cargo sino por la necesidad de avanzar en este camino de la salud de México que sigue con muchos retos…’’.

“Me llevó las grabaciones de los padres que en muchos momentos, yo como hermano lo hecho, lo he llorado cuando tiene uno falta de vida próxima para un ser querido, lo recojo y desde luego en eso estoy y muy claramente seguiré estando porque si se pierde la sensibilidad no se merece ser médico’’.

Aclaró que con la venta de boletos del avión presidencial, dejó 4 mil millones de pesos para invertir en equipos.

Y finalmente refrendó que uno de los grandes problemas que tiene la salud de México es que tiene desintegradas sus instituciones, pero el Covid-19 ha dado la oportunidad de ir integrando y empieza el germinado de esa integración.