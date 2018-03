En una de esas, yo soy el favorito de Peña Nieto: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), aceptó que “a lo mejor sí, en una de esas”, es el favorito del presidente Enrique Peña Nieto, para ganar las elecciones del 2018, luego de señalar que tanto el PRI como el PAN quedan descartados, ya que enfrentan denuncias por corrupción.

En una de esas está él pensando, qué es lo que más le conviene al pueblo de México, pero no creo que se haya referido a los candidatos del PRIAN porque esos están acusados de corrupción Andrés Manuel López Obrador

Además, dijo, todas las instituciones gubernamentales y partidos deben seguir el ejemplo del primer mandatario y comprometerse ao intervenir en el proceso democrático.

“Este es un exhorto, un llamado a todas las autoridades, de todos los partidos, que no interfieran, que no utilicen el presupuesto público, que es dinero de todos, para beneficio de candidatos y de partidos, que se pronuncien como lo ha hecho el presidente Peña, por no intervenir en las elecciones y que ellos hagan ese compromiso”, demandó el tabasqueño.

López Obrador reiteró que no caerá en provocaciones, hará “lo que diga mi dedito (no)”, y en caso de participar en algún debate durante la intercampaña, “voy a sacar una cartulina que diga: ‘No sean montoneros, vénganse de cinco en cinco’”.

Sobre si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría entrometerse en el proceso democrático, luego de que calificara a los aspirantes, rechazó esa posibilidad y consideró: “Lo mejor es que no atacó a nadie, que eso que dijo es una generalidad”

Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo 16 de marzo realizará su registro como candidato a la presidencia de la República, por la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), ante el Instituto Nacional Electoral en punto de las 13:00 horas.