[En vivo] AMLO celebra un año de trabajo sin descanso desde el Zócalo

Se han cumplido 89 compromisos de 100: AMLO

Carlos Lara | El Sol de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hace un año, en el Zócalo capitalino, hizo 100 compromisos por lo que se han cumplido 89 y solo 11 están pendientes.

Dijo que es indudable que en estos 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún se está en un proceso de transición porque todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, dejó claro que no se está jugando y menos simulando, porque se está haciendo un cambio de política, ahora se guían por la humanidad, honestidad.

López Obrador comentó que para consolidar la obra se necesita un año más y adelantó que para el 2020 estarán establecidas las bases de una Patria nueva, dijo que bajo cualquier circunstancia será imposible regresar a la práctica neoliberal.

Afirmó que cuando cumplan 2 años de gobierno, los conservadores no podrán revertir los cambios.

“para no ser tan tajante, tendrían que esforzarse mucho y pasar mucha vergüenza para pasar al regreso a la corrupción, fraudes electorales, del abandonó a los jóvenes, del racismo y del mátalos en caliente”, abundó.

El Primer Mandatario acotó que en un año más, se viva en una sociedad mejor, libre, justa, próspera, democrática, pacífica y fraterna.

Manifestó que en su vida pública siempre ha tenido un ángel de la guarda que se llama pueblo, “ustedes siempre me han apoyado y me han sacado a flote, porque el pueblo es mucha pieza. Al pueblo le debo todo lo que soy y los seguiré escuchando, atendiendo y sirviendo y nunca los traicionaré”.

Puntualizó que no solo es un dirigente, “el pueblo es el gran señor, el amo, el que verdaderamente manda, gobierna y transforma”.

“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, Remató su mensaje.