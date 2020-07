[En Vivo] AMLO rinde balance a dos años del triunfo electoral

Mi gobierno es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo: AMLO

Carlos Lara | El Sol de México

Al final del informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció profundamente confiar en él, ya que su apoyo ha sido fundamental tanto para la victoria como para gobernar, enfrentado a la reacción conservadora.

Aseguró que la victoria ha sido de todos, por lo que recordó a los precursores de su movimiento, los que se adelantaron y los que viven para contarlo.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que el gobierno es de todos, es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

Referendó su compromiso de ser fiel a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En el Museo de Sitio Recinto Parlamentario, el Primer Mandatario acotó que buscará desterrar las atrocidades de Mexico y acabar la peste de la corrupción y acabar con la desigual social.