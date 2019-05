Encara Ricardo Rocha a AMLO por lista de periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a Ricardo Rocha, después de que el periodista acusó al gobierno federal de emprender una “calumniosa campaña” en contra de quienes recibieron pagos justificados como publicidad durante la administración de Enrique Peña Nieto.

“Es una disculpa la que te ofrecemos, pero hay que explicar también que aquí se dijo que íbamos a entregar la información al INAI, a transparencia y yo dije incluso que no me parecía adecuado”, expresó durante la conferencia mañanera.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente:



Así fue como Ricardo Rocha le presentó a López Obrador los documentos que justifican los pagos que recibió por publicidad, de parte del gobierno federal



Video: @Gabi_Enez



Ricardo Rocha https://t.co/pK2My7iy3y pic.twitter.com/UysIvyz6ls — El Sol de México (@elsolde_mexico) 28 de mayo de 2019

Ricardo Rocha aseveró que tiene las pruebas de que los pagos que recibió, los cuales corresponden a una campaña de carácter social y otros fueron entregados a una empresa de sus hijos, en la que, según dijo, no tiene participación.

“Se lo digo de todo corazón, yo no creo que haya un hampa periodística, a mi jamás nadie me ha llamado para decirme, ‘hay una reunión en algún lugar secreto, un conciábulo para ver cómo perjudicamos al presidente López Obrador´. O soy muy bruto como reportero o no me han tomado en cuenta”, reclamó después de la publicación de los 36 periodistas.

El conductor de Radio Fórmula también reprochó que mientras en los gobiernos panistas y priistas lo rechazaban por ser lopezobradorista, ahora el lopezobradorismo lo tacha de peñista y “han mantenido una calumniosa campaña en mi contra, que ahora terminan con una tramposa lista”.

AMLO dará a conocer lista completa

Tras escuchar los argumentos del comunicador, el primer mandatario insistió en que los medios de comunicación eran maiceados con subvenciones.

“Sentimos que se abusó en cuanto a la utilización del presupuesto para subvencionar a medios de información, mucho dinero para el manejo de medios de información”, comentó al sostener que el gasto de publicidad oficial se mantendrá, pero sólo en 4 mil millones de pesos.

No obstante, López Obrador reconoció que vio la lista antes de enviarla al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y en efecto, no estaban los nombres de todos los beneficiados con los 10 mil millones de pesos.

Sociedad Inai niega haber revelado contratos entre Presidencia y periodistas

“Se mandó la lista y ellos ordenaron que se diera a conocer a un periódico, y eso fue lo que se hizo. Hay un reclamo también de por qué no se dio a conocer todo el gasto de publicidad, los 10 mil millones de pesos, bueno, hoy ya se entrega toda la información de los 10 mil millones de pesos y también el INAI va a decidir qué hacer con esa información”, adelantó.

López Obrador aseguró que el objetivo no fue intimidar ni se tuvo intención de perjudicar a Ricardo Rocha, y así como ofreció una disculpa al periodista, hará lo propio con quienes se haya acusado injustamente.

“Si hay una injusticia reconocerlo, tener capacidad para rectificar, no ser intolerantes, ósea y estamos en la mejor disposición de hacerlo y ofrecer disculpas, en el caso de que se haya cometido una injusticia”, ofreció.