Ebrard no asistirá al anuncio de la corcholata ganadora de Morena

Tras exigir que se reponga el proceso de encuesta interno de Morena, Marcelo Ebrard anunció que no estará en el anuncio para dar a conocer el nombre de la corcholata ganadora que representará al partido en las elecciones presidenciales del 2024.

En conferencia de prensa en el Hotel BelAir, que se encuentra a un costado del World Trade Center (WTC), donde se realiza el escrutinio de los sondeos morenistas, Ebrard añadió que tampoco estará presente en la reunión entre el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y lo aspirantes, programada para las cinco de la tarde.

“No vamos a asistir en la tarde, no vaya a ser que nos vayan a golpear”, expresó el excanciller luego de que Malú Micher, integrante de su equipo, denunció que elementos de seguridad no la dejaron entrar al WTC e incluso recibió golpes.

Al grito de “¡Fraude! ¡Fraude!”, “¡Voto por voto, casilla por casilla!” de sus simpatizantes, Ebrard recalcó que “si no se repone el procedimiento, no estamos cumpliendo los objetivos que nos propusimos”.

"Cada vez se parecen más al PRI de antes"

“Cada vez se parecen más al PRI de antes”, dijo Marcelo Ebrard en un video en su cuenta de X para denunciar el uso de la policía en contra de sus representantes, quienes no pudieron ingresar al WTC para el conteo final de las boletas.

“Usaron a la policía para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la noche y hasta este momento. No vamos a estar presente en el conteo”, dijo el excanciller apenas minutos después de haber dado un mensaje a la prensa.

Aseguró que el uso de la fuerza contra su equipo se debe por haber exigido que sea repuesto el procedimiento debido por las graves inconsistencias que hay en el proceso.

Para eso pedimos boletas claras y ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada vez se parecen más al PRI de antes, qué tristeza

Antes, denunció que fueron anuladas más del 14 por ciento de las boletas de la encuesta organizada por Morena por distintas irregularidades y “hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto, por eso se tardó tanto todo el proceso. Lo que quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio”.

Sin estar listos aún los resultados del conteo final, dijo que lo expresa antes del conteo porque las incidencias “nos obligan a decir esto o callar. Esto no está bien, no es así. Todos los que formamos Morena no estamos de acuerdo, ¿Con quién estoy siendo leal?, pues con las personas que formamos Morena y el movimiento que representamos”, dijo en un mensaje ante sus representantes y medios de información en un hotel a dos cuadras del World Trade Center donde se realiza el conteo de las encuestas.