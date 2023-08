Encuesta del Frente Amplio se ajustaría si declina Beatriz Paredes: Comité Organizador

La consulta ciudadana del Frente Amplio por México para elegir a su candidata presidencial se ajustaría a la realidad de una posible declinación de Beatriz Paredes a favor de Xóchitl Gálvez, coincidieron integrantes del Comité Organizador.

Alejandra Latapí destacó en entrevista con El Sol de México que la consulta no era el objetivo del Frente Amplio sino generar una alianza entre la ciudadanía y los partidos políticos que dijo se cumplió, por lo que la consulta del 3 de septiembre se ajustará al escenario que se dé.

"El procedimiento no es el objetivo, es la herramienta para conseguir el objetivo: el modelo que se ha instrumentado de la alianza ciudadana con los partidos políticos, es algo que hay que cuidar y que ha funcionado muy bien. Entonces, los procedimientos podrán ajustarse a cómo se dé la realidad", expresó.

Arturo Sánchez, integrante del Comité Organizador, indicó en una conversación con este diario que atenderán el escenario de una declinación cuando se presente, mientras tanto siguen trabajando en la organización de la consulta ciudadana que dijo ha implicado diversos retos.

En el caso de que Beatriz Paredes se baje de la contienda, Arturo Sánchez cuestionó si valdría la pena realizar una consulta ciudadana con una sola opción (Xóchitl Gálvez), sin embargo, se pronunció por esperar a que se dé el escenario.

"Lo que no sabemos es si valdría la pena o no (una consulta) porque ya sabemos quien va a ser el ganador (si alguien declina y sólo queda una opción), no hay que elegir a nadie, ya sabemos cual sería la ganadora. Lo que hay que ver es de qué manera se resuelve esa situación en caso de que se presente, hay muchas alternativas de lo que podemos hacer, desde no hacer nada, pero eso implica comunicar a la gente, desde hacer otro tipo de reunión de manera que se generen alternativas para el 3 de septiembre", expresó.

Arturo Sánchez adelantó que tendrán una reunión entre hoy y mañana con los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD para saber "cuáles son sus puntos de vista" sobre el tema.

En cuanto a la consulta ciudadana, Alejandra Lapatí precisó que se instalarán mil 190 centros de consulta en los 300 distritos electorales cuya ubicación será revelada en las próximas horas y se contará con alrededor de dos mil 500 mesas de recepción de votos.

Latapí dijo que los centros de consulta funcionarán de las 09:00 a las 17:00 horas y que hoy arrancó la capacitación para las personas voluntarias que harán funcionar dichos espacios.

En tanto, Arturo Sánchez dijo que las boletas ya están impresas y a la espera de ser distribuidas en todos los centros de consulta.