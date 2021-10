Entrega directa de apoyo a damnificados ocasionó el portazo en Puebla: AMLO

Durante su conferencia matutina de este lunes, Andrés Manuel López Obrador comentó que el portazo registrado este domingo durante su conferencia en Huachinango, Puebla, fue por el enojo de organizaciones tras eliminar a los intermediarios en la entrega de apoyos sociales.

La tarde de este domingo, un grupo de personas de al menos cinco municipios poblanos llegó a Huachinango para manifestarse durante la visita del presidente, quien supervisó la entrega de apoyos a damnificados por el huracán Grace en Puebla.

Foto: Julio César Martínez | El Sol de Puebla

Aunque había personal federal recibiendo las solicitudes de los habitantes, los inconformes irrumpieron en el recinto y el acto fue suspendido antes de lo planeado.

Al respecto, López Obrador dijo este lunes que las organizaciones se molestaron porque ya no son tomadas en cuenta para entregar apoyos, sino que éstos se entregan de manera directa. Sin embargo, no quiso especificar a qué organizaciones se refería, ya que eso es de dominio público.

“Ya las organizaciones que eran las que recibían las despensas y láminas, ya no pueden hacerlo, porque todo el apoyo es directo y estas organizaciones pues se molestan. ¿Cómo es posible que ya no son los intermediarios los que entregan estos apoyos? Y no lo hacemos ya así porque no llegaba el apoyo desde arriba, empezaba a menguar y cuando llegaba abajo pues no se daba. Llegaba tan tarde a los tres, seis meses que ya no se aplicaba, lo ocupaban para otras cosas”, comentó.

López Obrador compartió que un gran porcentaje de los inconformes que este fin de semana lo abordaron no estuvieron de acuerdo con la entrega de apoyos por el huracán, pero que otros más fueron por “politiquería” y porque están en contra de los presidentes municipales.

“Le echan la culpa a una autoridad o a otra, entonces llegan y pues ya les hablo, les explicó de que se trata y se resuelve el problema, ojalá ya no vuelva a haber esos portazos, la gente por lo general actúa con mucha responsabilidad y respeto, a mí me respetan mucho porque yo respeto al pueblo, aunque se traten de organizaciones de oposición”, agregó.

Negó que “haya regañado” a alguien de su equipo o del estado por lo ocurrido, refirió que es algo que le pudo pasar a cualquiera y que no tuvo ningún problema con atenderlos. En ese punto recordó que no tiene guardaespaldas y que viaja en una camioneta que no está blindada.

“Esto es, vamos a decir, normal, son gajes del oficio, imagínense cuantos años llevo aquí y no sólo enfrentando portazos, sino pues situaciones más delicadas y no pasa nada, la gente es responsable y quien lucha por la justicia no tiene nada que temer”, concluyó.