Enviar a los militares a ser policías, compromete al Ejército: Osorio Chong

El senador priista Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que enviar a los militares a ser policías no se da en el marco de la ley “y a todas luces compromete al Ejército en el tema de seguridad pública”.



El exsecretario de Gobernación, que tuvo a su cargo la seguridad interior en el actual sexenio que está por concluir, dijo que lo planteado en el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador es muy general.

“Habla de contradecirse respecto de lo que plantearon en campaña y que ahora no solamente no cumplen, sino que ponen al frente de la estrategia a los militares”.

“A quienes hubo el compromiso de sacarlos, que nosotros decíamos que tenían que estar, pero bajo la Constitución y las leyes que lo permiten. Ahora les dan el mando completo y la responsabilidad completa”.

“Lo que pregunto es, al rechazo que tienen de la Ley de Seguridad Interior, ¿en amparo a qué legalmente van a poder estar trabajando los militares con esa tan elevada responsabilidad en el tema de seguridad pública?”.

¿Con la creación de la Guardia Nacional?

No, no encuadra. Ellos hablan de una modificación legal, tendremos que verla. “La verdad es que mandar a los militares a ser policías, no hay modificación que permita que esto pueda suceder de manera legal. Así que, una gran preocupación, creo es una estrategia que no se da en el marco de la ley y que a todas luces compromete al Ejército en el tema de seguridad pública’’.