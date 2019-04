EPN está jugando golf y reforma educativa sigue vigente: Mario Delgado

“Peña Nieto está jugando golf tranquilamente y está logrando que su reforma educativa siga vigente, que es el peor de los escenarios’’, dijo el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, al convocar a la CNTE a un gran acuerdo político porque de otra se quedarán las cosas como están.

“De no lograrse la nueva reforma educativa, se queda la de Enrique Peña Nieto. Necesitamos un acuerdo político mayor al de los partidos, donde tienen que estar necesariamente los maestros, de no lograrse hay varias posibilidades’’.

Una, explicó, que se queden las cosas como están, es decir, vigente la reforma de Peña Nieto o que se presente una reforma para regresar, como lo propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que se tenía antes del 2013.

Entrevistado luego de reunirse con la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, destacó que en cualquiera de esos dos escenarios, “tenemos que modificar la Constitución y si no tenemos los votos para modificar la Constitución se quedaría la reforma de Peña Nieto que es el peor de los escenarios’’.

"Dictamen no está muerto"

Delegado Carrillo afirmó que el dictamen no está muerto, tiene que haber una reforma Constitucional, porque si no, Peña está jugando golf y está logrando que su reforma siga vigente, tenemos que ser muy estratégicos junto con el magisterio.

Además, aclaró que no es una reformita “porque ni una coma está quedando en la reforma de Peña. Hay que ver al descalificar la reforma quien está ganando; está ganando Peña jugando golf tranquilamente.

Los secretarios generales además aclararon que su movimiento “nunca ha pedido el control de las plaza y nunca la ha tenido”. En contraste resaltaron que quien tiene el control de las designaciones es la la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

Igualmente, apuntó que en la reforma no hay régimen de excepción, hay claramente un párrafo donde establece que los maestros están en el Apartado B del 123, no hay confusión, no hay manera.

Nosotros vamos a seguir insistiendo en construir un gran acuerdo político, refrendó.