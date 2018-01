EPN no se involucrará en proceso electoral, pero defenderá logros de su administración

Acambay, Estado de México.- Al advertir que no habrá de involucrarse en el proceso electoral que está en ciernes, el presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro qué alzará la voz para defender lo que hasta ahora se ha logrado y sobre todo para evitar que, a raíz de la justa democrática, la sociedad se divida.

En el marco de la entrega de la ampliación de la autopista Arco Norte en el tramo Atlacomulco-Jilotepec, Peña Nieto indicó que México no puede perder el ritmo y, sobre todo, “no podemos extraviarnos en la ruta que se ha venido construyendo”.

“Hemos construido proyectos y estoy cumpliendo compromisos como presidente de la República, pero lo estamos haciendo a partir de tener una visión muy clara de hacia donde hemos trazado el horizonte y el rumbo del país”, expresó.

Remarcó que se tiene que seguir trabajando para que los mexicanos tengan mejores condiciones y mejores oportunidades de progreso y desarrollo, pues lo que permitirá realmente que México siga creciendo es que siga siendo atractivo para la inversión.

En su mensaje, citó lo que han mencionado los analistas económicos externos, aquellos que “se olvidan de lo que se dice y de los señalamientos o de lo que se dice en redes sociales que a veces con muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios, y que poco recogen de los logros y los avances que hemos tenido como nación”.

Pero, agregó, “en el exterior sí lo reconocen, porque curiosamente a lo mejor no se involucran tanto en esto de las redes, porque ven lo que México ha venido alcanzando en cifras, en números, en estadísticas y en realidad”.

“Advierten que México tendrá un futuro promisorio a partir de la certeza que se genere en los próximos años y esa certeza pasa por lo que viva México este año”.

En este sentido, Peña Nieto sentenció que no se meterá, “ni voy hablar de los procesos electorales porque advertí que como presidente de la República seré absolutamente cuidadoso y observador de la legislación electoral, y no hablaré, no tomaré posición sobre lo que ocurre en la justa democrática que ya se avecina.

"Pero sí quiero hablar y creo que estoy en derecho a hacerlo, de lo que cómo país hemos tenido y hemos alcanzado. Levantar la voz para decir: ‘a ver, aquellas voces que señalan de manera crítica, muchas de ellas con razón y con acierto en lo que aún nos falta por alcanzar, pero también demandar el reconocimiento a lo que hemos hecho a los avances que hemos logrado a lo que hemos generado como sociedad”.

“Al contrario, que con gran civilidad, que como buenos mexicanos sigamos apostando por México, creyendo en las buenas cosas. En lo que se ha hecho bien. En lo que se ha logrado. No sólo los gobiernos, sino a partir del esfuerzo del gobiernos y de sociedad”.

Infraestructura carretera, sin precedentes

Además, el Primer Mandatario aseveró que este Libramiento entregado conectará la zona centro y la zona metropolitana, y que evita el paso por la Ciudad de México y que conecta al occidente del país.

Expuso que con esta carretera, esta zona se ha transformado en un nodo logístico, un punto de encuentro entre varias carreteras con el fin de atraer inversiones y riqueza para que haya empleo en la entidad.

El Jefe del Ejecutivo manifestó que el Estado de México es la entidad de las grandes cifras, sobre todo en la generación de riqueza, empleo y de Inversión Extranjera Directa, es el segundo estado que tiene una muy buena economía.

Puntualizó que las inversiones que se han hecho en infraestructura carretera no tiene precedente, tanto en la inversión pública y privada, sobre todo los empresarios que han apostado y siguen creyendo en México.

En tanto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dejó claro que la SCT ha invertido un billón 557 mil millones de pesos en todas las obras de infraestructura de comunicaciones y transportes, “lo que representa el programa más importante y ambicioso que se haya desarrollado”.

El #ArcoNorte es el libramiento más grande de México y hace más ágil la conexión entre los estados de #Jalisco y #Michoacán, y los estados del Golfo de México a través de los corredores México-Puebla y Puebla-Veracruz pic.twitter.com/bfYHHJ3Aju — Presidencia México (@PresidenciaMX) 25 de enero de 2018

Además, adelantó que la dependencia a su cargo habrá de cumplir con todos los compromisos pactados en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de comunicaciones y transportes.

Abundó que con la amplia conectividad logística se responde a la necesidad de movilidad de los bienes de la nación y con ello se impulsa el desarrollo del Estado de México.

Enfatizó que con esta obra se completa el libramiento más grande de Mexico y hace más ágil la conexión entre el Estado de México con Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y otras entidades del norte del país.

Ruiz Esparza sostuvo que es el compromiso de gobierno 176, ya que cada año se han entregado 20 obras para conectar a Mexico a través de tierra, mar y aire.

Recordó que hasta el día de hoy son 270 mil millones de pesos los que se han invertido en la entidad entre el Nuevo Aeropuerto de México, el Tren Interurbano de Toluca y las carreteras que se han entregado.

Inauguran ampliación del Arco Norte

Mientras, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, externó que gracias a la inversión en infraestructura carretera, el Estado de México se consolida como una entidad que atrae inversión de más empresas y con ello generar más empleo para los habitantes de la entidad.

El mandatario estatal acotó que con la ampliación del Arco Norte detonará el desarrollo de la región conectándola con todo el país y de ahí en la expansión a nivel mundial.

Dijo que con esta obra se avanza para que la economía del Estado de México, se consolida para el beneficio de los mexiquenses, por lo que se impulsa un modelo económico que hace del desarrollo en infraestructura en un eje central.

Alfredo del Mazo detalló que se atraerán inversiones en sectores innovadores, además que en competitividad la estrategia es hacer del Estado de México el eje logístico del país.

Recordó que gracias al nuevo aeropuerto de México y del Tren Interurbano México-Toluca se habrá de detonar aún más el desarrollo en la región de Toluca y en la zona oriente del Estado de México, además de anunciar diversas obras carreteras para que sea la entidad mejor conectada del país.

Se amplió la Autopista #ArcoNorte, en el tramo Jilotepec-Atlacomulco, que beneficia a la gente de Acambay, Jilotepec, Timilpan y Atlacomulco en el @edomex https://t.co/N6FaWbGiBX pic.twitter.com/iIJBy7xWty — Presidencia México (@PresidenciaMX) 25 de enero de 2018

Cabe destacar que con la ampliación de la autopista Arco Norte en el tramo que va de Atlacomulco a Jilotepec, éste se convierte en la vialidad más grande de México a decir de la SCT, ya que tiene una longitud de 223 kilómetros, con lo que se conectara al Valle de Toluca-Valle de México-Puebla.

Además contribuirá al traslado de personas y de mercancías entre los estados del norte y occidente del país, así como a las entidades de la costa del Golfo y la zona sur-sureste del país, al enlazar los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso.

El Arco Norte o el Libramiento Norte de la Ciudad de México es una autopista que sirve como desahogo al trafico vehicular de la Zona Metropolitana Del Valle de México, evitando el paso de miles de vehículos por la capilla del país, ahorrando hasta 4 horas de recorrido; pasando por cuatro estados: Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México.

Cabe destacar que se tiene previsto para el futuro que este Arco Norte conecte con la Autopista Siglo XXI, mismo que se podría denominarse Arco Sur conectando el sur sureste del país.