EPN pide a mexicanos más razón y menos víscera al momento de votar

Monterrey, NL.- A más de un mes de efectuarse la elección más importante de México, el presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que será respetuoso de la decisión que tomen los mexicanos, pero advirtió que se debe votar con “la razón y no con la víscera”.



En el marco de la clausura de los trabajos de la 82 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG); Peña Nieto indicó que confía en que el INE no lo vaya a sancionar por sus dicho o preferencia al candidato José Antonio Meade Kuribreña (PRI-PVEM-NA).

Yo espero y apelo que en esa definición, los mexicanos razonen su voto. Ya lo he dicho. Espero que por ello el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben como para que lo digo

Enrique Peña Nieto

“Pero no es eso lo qué hay que decir. Lo qué hay que decir es menos víscera y más razón. Porque la decisión, más razón. Hay que pensar con la cabeza. Hay que tener una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos y la que más llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad”, expresó.



Dijo que al final de cuentas como presidente de la República también, “así como digo qué hay que razonar el voto y más que tomar definiciones desde la víscera, también es cierto y hoy aquí lo vuelvo a decir seré un presidente que absolutamente sea respetuoso de la definición mayoritaria que tomen los mexicanos por quién habrá de encabezar la Presidencia de la República”.



En las instalaciones de Cintermex en Monterrey, Nuevo León; el Primer Mandatario hizo un balance de todo lo que se ha concretado en su administración y pidió tener memoria de lo que ha sucedido en el pasado.



Comentó que la estabilidad es una prioridad para este Gobierno, mantener condiciones de estabilidad económica para cuidar la economía de las familias mexicanas.



No es el Estado el que entra en crisis. Es la sociedad y son las familias las que entran en crisis, cuando no se cuida el clima o el entorno de estabilidad y de confianza que un país debe de proyectar



Después de entregar 21 medallas al mérito ganadero, el Jefe del Ejecutivo manifestó que las reformas estructurales son las bases que se han sentado, “los cimientos que se han colocado le permitan al país seguir progresando y creciendo, que no se reviertan, que no cambien, no se alteren esos cambios estructurales tan importantes que hemos realizado con el apoyo y respaldo y respaldo de distintas expresiones políticas que decidimos alguna vez no pensar en nuestro partido, sino pensar en México, en su crecimiento y en el progreso de toda la Nación”.



Mientras, Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la CNOG, comentó que hoy no debe haber improvisados, no debe haber quienes lleguen a hacer experimentos en un sector tan importante que es como el que produce alimentos.

Sostuvo que no hay un campo perdido ni devastado, por lo que abundó que “Si mantenemos esquemas propios de apoyo al sector y los productores pecuarios seguimos trabajando conjuntamente con el Gobierno y las instituciones, podemos conseguir nuestras metas”.

"No hay, insistimos en señalar, un campo destrozado ni ajeno al mundo, no estamos escondidos. Hoy sabemos que no debe haber países aislados, sino que podemos competir, por lo que todos los sectores debemos pasar a ser superavitarios como algunos lo han logrado cómo es el caso de la carne de res."

Aseveró que hoy no hay un campo que mire hacia atrás, los productores pecuarios somos personas que saben que la lluvia que no cayó hoy, caerá mañana y así trabajamos siempre mirando al futuro, no al pasado. “Hoy no hay un campo fácil, pero si un campo que recompensa al trabajo arduo”.

Cházaro Montalvo enfatizó que la vocación y tradición de los ganaderos y de todos los productores del campo se harán que se vea incrementado con una mayor capacitación y conocimiento profesional.



Hoy tenemos un campo que debe ser oportunidad para los jóvenes, ya que debemos lograr que nuestra generación pase la estafeta a quienes serán los productores del futuro Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la CNOG

Por último, refirió que existe un campo que debe proteger su entorno, “por ello nuestro compromiso de lograr que se conserven los recursos naturales”.