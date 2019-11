Equipo especial investiga caso LeBarón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se ha integrado un equipo especializado para investigar a fondo y esclarecer los hechos ya hacer justicia a la familia LeBarón. "Son unos profesionales".

Asimismo destacó que se toman en cuenta todas las hipótesis, esto tras las declaraciones que hizo uno de los LeBarón, en donde aseguró que el ataque fue directo y los delincuentes lo usaron para enviar un mensaje.

López Obrador manifestó que en este caso no hay límite u obstáculo para que se haga una investigación a fondo, porque “no hay intereses creados”.

Aseguró que el combate a la delincuencia será posible porque en el Ejército y en la Marina hay mucha gente honesta, “gente íntegra que nos están ayudando, por lo que ahí vamos avanzando”.

Descartó un posible diálogo con los narcotraficantes, "no está planteado eso", más bien busca que “se vayan quedando solos mejorando las condiciones de vida y de trabajo”.

“Hemos llegado a estas condiciones porque se abandonó al pueblo, la violencia es el fuero podrido de la política de pillaje y de abandono al pueblo, nada más se mofaron con decir que eran ninis, acuñaron esa frase”.

Foto: Nacho Ruiz | Cuartoscuro

Estrategia que garantia paz

Por lo anterior, volvió a referir se tiene una estrategia para garantizar la paz y seguridad en el país, asegurando en primer lugar el bienestar de la población, incluyendo que no haya corrupción, que no se asocie la delincuencia con las autoridades, pero sobretodo que nadie viole la ley y que no haya impunidad.

Dijo que ahora todas las dependencias encargadas para la seguridad trabajan de manera coordinada y con ello, se busca tener mayor presencia de agentes de la Guardia Nacional en todo el país.

Además, comentó que se lanzó una campaña contra las adicciones, con la finalidad de que se fortalezcan valores en lo cultural, moral y espiritual.

Afirmó que dentro de la estrategia se debe impedir que no haya impunidad y que nadie viole la ley, por lo que la estrategia de seguridad no pone el uso de la fuerza, "por que no debe enfrentarse la violencia contra la violencia".

Señaló que al estar gobernando con el ejemplo “ayuda mucho”, por qué "la autoridad da ejemplo de rectitud".

“Si hay corrupción en las autoridades, si mienten cómo respiran, si no tienen principios o ideales, se pierde el ejemplo”.