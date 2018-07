Ernesto Cordero confía en regresar a las filas del PAN

El senador Ernesto Cordero Arroyo dijo que no tienen dudas de que volverán a las filas del Partido Acción Nacional a poco más de dos semanas de su expulsión del blanquiazul.

"Tenemos todo a favor, documentos, testimonios. Dudas no tenemos. Estamos bastante tranquilos", señaló.

“Ya nos notificaron formalmente, este martes y miércoles. Vamos a volver a meter el recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, comentó.

Además refirió que el Tribunal "nos dice que nosotros presentamos la impugnación cuando no nos habían notificado formalmente. Lo hicimos para cubrirnos y que no se nos fueran a pasar los plazos; pero no de que nos dé la razón o no nos la de".

-¿El Tribunal no les dijo que este asunto ustedes lo vieran en la Comisión correspondiente del PAN?

-Un poco lo que el Tribunal dice: no hay notificación formal. Lo tienen que discutir allá. Es bien neutral lo que sucedió. Nosotros hicimos lo correcto, porque como son tan mañosos (en el PAN), luego nos dicen que se nos pasaron los tiempos y no presentamos los documentos. La resolución del Tribunal es neutral ni a favor ni en contra.

¿Pero ustedes confían en que se les de la razón?

-Si. No tenemos duda. No hay manera. Tenemos todo a favor, documentos, testimonios. Dudas no tenemos. Estamos bastante tranquilos, dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.