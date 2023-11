Ernesto Zedillo pide que el próximo presidente de México no mienta ni divida al país

El ex presidente Ernesto Zedillo, manifestó su deseo de que el próximo presidente de México no sea un demagogo, no mienta ni divida a la ciudadanía, y que tampoco haga promesas que no se puedan cumplir.

“Me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan”, afirmó el ex mandatario durante la mesa del Foro Global 2023, Origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano, organizada por el Instituto Pearson de la Universidad de Chicago.

Zedillo, quien gobernó México de 1994 al año 2000, habló sobre pobreza, salario mínimo, programas sociales, impuestos y su visión sobre la democracia en México. Al final abordó el perfil que le gustaría para la persona que ocupe la presidencia de México en el periodo 2024-2030 y afirmó que le gustaría ver a alguien que escuche a la gente y reconozca la complejidad de los problemas.

Sin mencionar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió que la próxima persona a cargo del país no explote políticamente las necesidades del pueblo para tener un discurso demagógico y que asuma toda la responsabilidad sin culpar a otros por sus propios errores.

No es la primera vez que el ex mandatario se refiere a los gobiernos en la región, el año pasado, durante una conferencia también en EU, afirmó que Latinoamérica se enfrentaba a otra “década perdida” e indicó que había un retroceso democrático gracias a los “liderazgos autoritarios que coquetean con ser dictaduras” y prometen que el “maná caerá del cielo y fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros”.