Es año de absoluto fracaso para el país: Ángel Ávila

Para el líder perredista, Ángel Ávila Romero, el desempeño de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República en su primer año de gobierno, es un rotundo fracaso, y es que el dirigente del partido del Sol Azteca señala sin titubear que los primeros 12 meses de esta administración son “un año absolutamente fracasado para la vida del país”. Además, argumenta que hay retrocesos y regresiones en todas las áreas que uno pueda imaginarse.

Hoy –dijo en entrevista con El Sol de México-, lo que vemos es un gobierno que lo único que le interesa es ganar la siguiente elección; un gobierno en elección permanente que no le interesa el bienestar y el desarrollo del país sino generar programas sociales para que le llegue al mayor número de gente y volver a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para el 2021.

¿Cuáles son las regresiones que advierte para el país?

En todos los ámbitos: en el de la seguridad, que es uno de los más importantes, vivimos el año más violento en toda la historia del país con más de 30 mil homicidios dolosos. Cuando Morena era oposición se espantó porque el sexenio de Enrique Peña Nieto terminó en 120 mil homicidios dolosos. Hoy, si seguimos con las cifras de este primer año, López Obrador terminará su sexenio con 180 mil muertos, una cifra absolutamente estratosférica comparada con la administración anterior.

¿Qué otros rubros tienen regresiones?

Todos, el del secuestro, extorsión, robo al transporte, al transeúnte, etc., robo a casa habitación, están todos con los números absolutamente rebasados.

El presidente tiene el instrumento de la Guardia Nacional que le aprobó la oposición. Como presidente lo pidió, y lo que vemos es que no ha servido absolutamente de nada y que tiene a una tercera parte de la Guardia Nacional en otro asunto que tiene que ver con una regresión nacional de proporciones mayúsculas que es la sumisión de la política migratoria a los Estados Unidos: Hoy la política migratoria se dicta desde Washington y nosotros los mexicanos vemos que el gobierno mexicano lo único que hace es obedecer los dictados de Donald Trump.

Marcelo Ebrard y López Obrador hoy tienen a 27 mil miembros de la Guardia Nacional haciendo el muro, tal y como lo prometió Trump en campaña. México va a ser el muro y lo va a pagar. Lo estamos haciendo, deteniendo a miles de migrantes centroamericanos pobres, mientras los cárteles de la droga se enseñorean por todo el país, y los militares en lugar de estar combatiendo a los cárteles de la droga, que generan masacres como la de la familia LeBarón, están con un tema de migrantes pobres, eso es absolutamente terrible”.

En cuanto a la economía nacional, ¿Cuál ha sido el avance en el mandato del presidente López Obrador?

Ninguno, se trata de otra regresión. Siendo candidato, López Obrador decía que íbamos a crecer al 6 por ciento, después que íbamos a crecer al 4 por ciento, pero ya siendo presidente dijo que íbamos a crecer al 2 por ciento el primer año y hoy la economía está estancada. No vamos a crecer y en algunos casos al 0.1 o -5.0 por ciento, hay que tener muy claro que se pitorreaba de Enrique Peña Nieto señalando que era un bueno para nada, cuando subrayaba que la economía crecía al 2 por ciento, que era una economía mediocre, y hoy, con su gobierno la economía está creciendo al 0 por ciento. En su nuevo libro -ya lo han dicho algunos- ya ni siquiera establece la meta del 6 por ciento, ya no habla de crecimiento.

Ahí hay regresión, hay regresión en temas democráticos, regresión en los organismos autónomos. Vemos la captura de la Comisión Nacional de los derechos humanos, de otros organismos reguladores, hoy va también sobre el Instituto Nacional Electoral, todo eso se llama una regresión democrática”.

¿En materia social, educativa, tecnológica o deportiva ve cambios?

También tenemos regresión en términos de la inversión a la cultura. Todos los colectivos que se dedican a la difusión y promoción de la cultura están enojados con la cuarto transformación porque les dicen que no hay recursos y que no es prioridad de este gobierno la cultura.

Hoy, hay una regresión terrible en temas de educación, ciencia y tecnología. La comunidad científica está también enojada porque supuestamente un gobierno de izquierda debería de impulsar la ciencia y la tecnología, y hoy tienes a una directora del Conacyt que prefiere contratar a una modista y justifica todos los recortes habidos y por haber.

¿En materia social, como señala el presidente, se está apoyando a los más pobres?

El sector agrario ha perdido casi 40 mil millones de pesos, siendo que los más pobres de los pobres están en el campo. Hoy tienes una regresión en términos de apoyo a los pueblos indígenas, que mientras en el sexenio de Vicente Fox tenían presupuestos en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de 18 mil millones de pesos, hoy el presupuesto es de casi 3 mil millones de pesos.

El dar apoyo universales no va a reponer la pobreza, la pobreza se combate con subsidios a la persona que lo necesita, pero en lugar de estar repartiendo el dinero de manera universal a quien no lo necesita, debería de generar condiciones de seguridad para que haya inversión y se detone el empleo. Hoy vemos que en el PRI eran niños de pecho comparado con lo que está haciendo López Obrador en materia de compra de votos con recursos públicos”.

¿Entonces su conclusión es que hay retrocesos en todos los ámbitos con la vida nacional con la Cuarta Transformación?

Yo no veo ningún avance en ninguno de los temas. Hoy veo un recorte en términos de salud. Nunca me había tocado a mí ver a padres de familia de niños con cáncer tener que salir a bloquear las calles porque no hay medicamentos, no hay medicinas; se cerraron 300 clínicas rurales; desapareció el Seguro Popular; estamos viendo la devastación del sistema de sector salud.