"Es legal, pero inmoral", dice AMLO sobre fotos de Lozoya en restaurante

Tras la polémica por las imágenes del ex director de Pemex Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo, mientras que diversos sectores de la sociedad lamentan que se dé trato de delincuentes a científicos del Conacyt, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la situación de Lozoya es legal, aunque cree también que es una imprudencia que salga a comer a un restaurante de lujo.

“Creo que es legal pero es inmoral el que se den estas cosas; es una imprudencia, para decir lo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de esa manera pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderon”, resaltó el mandatario.

Política Muestran fotos de Lozoya en restaurante de las Lomas

Mientas subrayó que en el caso de los 31 científicos del Conacyt “no se persigue a nadie”.

En este sentido, dijo el mandatario que la justicia se debe aplicar “por parejo” y añadió que él es partidario que no haya impunidad, para nadie y que se aplique la ley.

“No porque yo soy científico tengo derecho a robar. No, nadie tiene derecho a robar, sea quien sea y que haya justicia. Lo que se tiene que procurar es que no se fabriquen delitos, que no haya venganza, que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales, como era antes”, resaltó.

El pasado sábado 9 de octubre, la columnista Lourdes Mendoza publicó unas fotografías en Twitter donde evidenció al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin cenando en un lujoso restaurante en las Lomas de Polanco con unos acompañantes, mientras que la Fiscalía General de la República en 3 ocasiones ha solicitado ordenes de aprehensión en contra de 31 científicos del Conacyt, a quienes la propia directora de este consejo, María Elena Álvarez Bullia, acusa de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario público.