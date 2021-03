"Es patrimonio de la democracia": políticos, escritores y académicos defienden al INE

Académicos, políticos y empresarios se pronunciaron en defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) asegurando que es patrimonio de la democracia mexicana.

A través de una misiva, los firmantes rechazaron los ataques en contra del organismo y los consejeros electorales, por parte de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la carta firmada por dos mil 387 personas, se expuso que el Instituto es objeto de expresiones difamatorias que buscan desacreditarlo.

"El Instituto Nacional Electoral es patrimonio de la democracia mexicana. Gracias a esa institución, y a las normas que tiene la responsabilidad de aplicar, en nuestro país tenemos elecciones limpias, competitivas y con equidad".

Advirtieron que debilitar la presencia pública del órgano, beneficiará a quienes se niegan a que el voto de los ciudadanos, decida los resultados de los comicios.

"Rechazamos los amagos recientes para desacreditar a los consejeros electorales", se lee en el documento firmado por el empresario Gustavo de Hoyos, la escritora Ángeles Mastretta, el ministro en retiro José Ramón Cossío, entre otros.

Por tanto, refrendaron su compromiso de respaldar el ejercicio del INE respecto a su autonomía constitucional, porque “nadie puede solicitar que el árbitro electoral deje de aplicar las normas a las que está obligado”.

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al INE como el “supremo poder conservador” luego de que el Consejo General aprobara quitarle el registro a Félix Salgado Macedonio, contendiente a la gubernatura de Guerrero y a más de 20 precandidatos a diputaciones federales de Morena.

“Es extraño porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así", dijo en su conferencia matinal.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente del partido guinda, ha acusado al organismo de cambiar las reglas del juego dos meses antes de la elección, con el fin de perjudicar a un contendiente y beneficiar a otro.