"Es un movimiento hecho en México"; AMLO niega relación con Trump y Rusia

XALAPA.- Después de un evento en Álamo, Andrés Manuel López Obrador afirmó no tiene nada que ver con gobiernos extranjeros en relación con financiamientos

"Es un movimiento hecho en México, no hay ninguna relación ni con (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump ni con Rusia ni con gobiernos extranjeros nadie", aseguró.

Del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares afirmó que no tiene "nivel" para debatir, ni para dialogar y tampoco quiere perder su cartera.

"Con todo respeto no tiene nivel y además tengo mis preocupaciones porque miren: tengo mi carterita y no la quiere perder", mencionó que no caerá en ninguna provocación ni buscará enfrentamiento porque encabeza un movimiento pacifico.

"Entiendo que estén con ganas de pelear y estén nerviosos, pero no es culpa mía".

Dijo que se se debe informar porque el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, " le molesta cuando se habla de nepotismo porque la gente no lo sabe y quiere dejar a su hijo, eso nunca se ha visto, ni con el caso de los Moreira, ahí hubo un interinato"

Se le preguntó si el INE debería intervenir en este caso del PAN en Veracruz, pero manifestó que dicha institución se hace de la "vista gorda"

"Es mucho abuso (de parte de Yunes) el INE debería actuar, es pedirle mucho al INE, siempre se hace de la vista gorda"

Observó cómo positivo que el debate del Tratado de Libre Comercio se aborde después de las elecciones presidenciales para que la negociación se defienda la soberanía de los mexicanos

De lo dicho por el exgobernador, Javier Duarte de que no le daba recursos públicos a López Obrador y quién, también pidió a Yunes Linares también no meterlo en sus pleitos refirió: " ya lo dije: Duarte y Yunes son lo mismo, pero Yunes es peor, es más perverso"

Pidió no se compare el caso de sus hijos quienes participan en Morena porque ellos no van a cargar de elección popular como los de Yunes Linares en el PAN.