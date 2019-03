Es una fake news, Morena no alienta abucheos: Polevnsky

Como Fake News calificó la dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, el supuesto manual del partido donde se exige a los asistentes a los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador abuchear a los gobernadores de oposición, que el PRI difundió en su cuenta oficial de Twitter. En entrevista con El Sol de México, Yeidckol Polevnsky lamentó que el tricolor utilice un artimaña tan elemental.

“Tienen que ser de mentes, no solo muy perversas y mezquinas, sino chiquitas, de esas personas muy elementalitos, la verdad, muy elementales. Creo que lo han hecho con toda la intención de hacernos una mala imagen”, sostuvo.

Consideró que la difusión del presunto documento confidencial de Morena tiene como intención lastimar la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador, pero como dirigente del partido, “puedo decir que es falso total y absoluto”.

Desde diciembre a la fecha, gobernadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han sido objeto de rechiflas en los eventos públicos siendo los más evidentes en Hidalgo, Guerrero y ayer en Colima y en Chihuahua, Baja California Sur y Jalisco.

Yeidckol Polevnsky recordó que llevan muchos años en la lucha y se han hecho eventos y “jamás en la vida hemos entrado en una bajeza de esa dimensión”.

-¿Entonces no hay militantes de Morena que estén incitando a este tipo de acciones?, se le preguntó.

“No, por supuesto que no. No es autoría de Morena el manual ese espantoso que hicieron y que es bastante siniestro. No es nuestro”, insistió.

En su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó las rechiflas al infantilismo político de quienes aún buscan la revancha. En su gira por Colima, los insultos de sus simpatizantes escalaron del abucheo a las mentadas de madre.

Ante ello, el tabasqueño reprochó que "no es a gritos y sombrerazos como se resuelven los problemas".

"El que quiera pelearse, que busque uno grandote, un animal grandote. ¿Saben qué es un animal grandote, una bestia grande? La corrupción", demandó casi al final de su discurso, a la vez que defendió al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta.

"¡Quiere llorar, quiere llorar!", ahora abuchean a gobernador de Colima en mitin de AMLO https://t.co/8JcobxJask pic.twitter.com/a7XWtEHBO0 — El Sol de México (@elsolde_mexico) 5 de marzo de 2019

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno, dijo que los gobernadores no permitirán que líderes de Morena los desacrediten “para imponer un vergonzoso radicalismo”. Informó que envió al Ejecutivo una carta para dejar claro que esto sólo “entorpece el trabajo institucional”.