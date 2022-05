Es una falta de respeto que directora del Conacyt no comparezca ante el Congreso: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, hizo un llamado de atención a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, por desacatar la solicitud para comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Yo le haría una llamada de atención a la directora del CONACyT, porque no puede desacatar una solicitud o una citación a comparecer al Congreso. Una de las facultades constitucionales que tiene el Congreso es esta facultad llamada -de control-, que son las comparecencias”.

Dijo que los funcionarios públicos de cualquier nivel están obligados a comparecer al Congreso, no hay justificación, por eso “le hago una llamada para que no incurra en falta de respeto al Congreso, ni tampoco sea omisa en su responsabilidad como servidora pública”.

“Respetuosamente la conmino a que haga caso de las citaciones que, mediante la Comisión, le están haciendo. No conviene que al Congreso se le desprecie. No le ayuda a la República y el Congreso no lo va a admitir”, señaló el senador morenista.

El senador Monreal manifestó que como presidente de la Jucopo y de la mayoría, “la conmino respetuosamente a que haga caso, a ella y a todos los funcionarios que están obligados a comparecer cuando el Congreso así lo decida y lo determine”.

Foto: Archivo Daniel Galeana

Es una mala señal, pero espero que quede sólo en ella y que sea un asunto de carácter personal, por lo que se le va a volver a citar para que acuda. Y no es necesario enviarle una lista de temas porque las comparecencias son libres, y los senadores y senadoras son libres de emitir su pregunta y su réplica, de acuerdo con su libertad, dijo Monreal Ávila.

“Tiene que venir y no vamos a aceptar un desacato ni tampoco desaire o desprecio a uno de los Poderes por una funcionaria, aunque sea muy importante para su función. Tiene que venir y tiene que dar cuentas al Congreso de la Unión.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, manifestó que es una falta de respeto al Senado de la República desatender una invitación atenta y cordial, cuando se trata de temas que no pueden alegarse desconocimiento de parte del titular de esta dependencia, María Elena Álvarez Buylla, son los temas del interés nacional.

Señaló que las condiciones de la comparecencia son sumamente ventajosas, se le está invitando a una comisión de pocas personas, con mucho tiempo para que ella se organice se prepare, con mucho tiempo para sus exposiciones, con una abrumadora mayoría de tiempo para el partido en el gobierno, para decir “no voy al Senado”.

En cuanto al tema de que son actividades impostergables de alguna manera al conversar con Monreal, es que nuestra principal labor tiene que ser que los funcionarios sientan que es impostergable hablar con el congreso, hacer diálogos con el poder legislativo y no lo consideren un enemigo; pero, por el otro lado, no consideren evadirlo con absoluta facilidad y sin ninguna consecuencia.

Al ser cuestionado sobre los 42 mil millones de pesos de los que tiene que dar cuenta el Conacyt, Jorge Carlos reiteró que precisamente son estos los temas para aclarar esto, y deben dar una explicación, también está el tema de las becas, de las vacunas, de los ventiladores, de los fideicomisos y su aplicación, no se puede decir que no haya tema para trabajar el Conacyt con el Senado.

Dijo que el Senado ha puesto una bandeja de fechas para que decida cuál, y en su carta la directora pide el apoyo del Senado para determinar las fechas y los temas, por lo que ha sido llamada para la primera semana de junio para que sea esta reunión.

Finalmente el senador manifestó que el intercambio entre el Congreso y los funcionarios de la administración siempre ha sido productiva, no hay porque temer presentarse a las convocatorias de la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, además de que es una responsabilidad.