"Es una vergüenza", dice AMLO sobre rechazo de la ONU para terminar bloqueo contra Cuba

Luego que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no avaló la solicitud de Cuba para anular el embargo que le impuso hace 60 años Estados Unidos, el presidente López Obrador criticó esta decisión y cuestionó a Ucrania el haberse opuesto a la propuesta, mientras expresó: “Qué poca sensibilidad política" haber rechazado la petición cubana.

“Ayer se vota en la ONU y vuelve lo mismo: 185 votos para que se quite el bloqueo y dos ejercen derecho de veto. 185 contra dos y va a seguir el bloqueo, porque estos dos, creo que uno tiene derecho de veto, que es Estados Unidos, pero es una vergüenza“, declaró.

“Con todo respeto, Ucrania, qué tiene que meterse”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa de este viernes, ante la negativa de la ONU a echar abajo el bloqueo contra Cuba.

En la votación de ayer, México, junto con otras 184 naciones, sufragaron a favor de terminar con el embargo estadounidense. El presidente calificó en su conferencia de ayer el bloqueo como algo medieval, cruel e inhumano y dijo, también, que haría fiesta en el Zócalo este sábado si la ONU echaba abajo la medida estadounidense.

En este sentido dijo: “Sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, sí de verdad no por hipocresía, estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, no es posible que si hay diferencias políticas se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos”, explicó.

Este llamamiento, que viene haciéndose anualmente desde hace tres décadas y que siempre sale adelante con mayorías abrumadoras, recibió en esta ocasión 185 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, de Brasil y Ucrania.

Hace un año, la resolución había sido aprobada con 184 votos a favor, dos en contra (EU e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos).

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, al presentar el texto, denunció hoy que el llamado bloqueo es un “acto deliberado de guerra económica” y que tiene un efecto similar al de “una pandemia permanente, de un huracán constante”.

Como es habitual, Cuba recibió mensajes de solidaridad por parte de decenas de países, sobre todo de naciones latinoamericanas y caribeñas, africanas y asiáticas.