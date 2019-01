Escasez de gasolina en Guanajuato y Jalisco se debe a los sabotajes en ductos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el desabasto de combustibles en estados como Guanajuato y Jalisco no responde a una decisión política como acusó Enrique Alfaro, gobernador de esta última entidad.

Explicó que la escasez de gasolina se debe a que no han podido controlar los sabotajes en estos ductos, principalmente en el de Salamanca-Guadalajara, el cual fue perforado en cuatro ocasiones en un solo día.

Yo tengo la responsabilidad de garantizar que no falte la gasolina ni los combustibles en todo el país, no soy sectario, yo representó a todos los mexicanos.

López Obrador dijo que “no es serio” el argumento de Alfaro Ramírez, además de que está siendo utilizado con fines publicitarios. Insistió en que ya no es “el jefe de un partido, de una facción” y aún no se ha caído en cuenta de esto, pero “poco a poco se va a ir entendiendo”

Por otro lado, se deslindó de la supuesta negociación partidista, para elegir como gobernador interino al priista Guillermo Pacheco, cercano a Miguel Barbosa, excandidato de esa entidad por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Sería bueno ver cómo estuvieron los votos, porque la información que yo tengo, y que llamo la atención, yo no conozco al señor, ni siquiera había oído hablar de él, él que fue electo. No tengo el gusto de conocerlo. Yo soy respetuoso, esas son decisiones que no me corresponden.