España defenderá a sus empresas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, aseguró ayer que el Gobierno de su país defenderá a sus ciudadanos y a las empresas españolas.

“Debe quedar claro, el Gobierno de España va a defender a los españoles, el buen nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancia y ante cualquiera”, dijo Albares.

Un día antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que pausaría la relación con España ya que existía un contubernio entre las cúpulas políticas y económicas de ambos países.

“El Gobierno de España rechaza tajantemente las declaraciones injustificadas del presidente de México en estos últimos días”, aseguró José Manuel Albares durante una gira por Bruselas, donde mantuvo reuniones en la OTAN y la Comisión Europea.

“(El Ejecutivo de Pedro Sánchez) no ha realizado ninguna acción que lleve a hacer una declaración de ese tipo”, agregó el canciller español.

Añadió que también es de interés de España la ratificación pendiente del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea para dejar libre de aranceles la totalidad del comercio de mercancías entre ambas partes.

“Hemos hablado de la necesidad de que se concluyan definitivamente los acuerdos con México, con Chile y con Mercosur”, indicó durante su visita a la capital de Bélgica, donde se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y el vicepresidente Ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis.

La noche del miércoles, Albares habló por teléfono con el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre los dichos de López Obrador.

La llamada entre Albares y Ebrard “transcurrió en el buen tono habitual entre ambos”, señalaron fuentes consultadas por la agencia Europa Press, pero no dieron más detalles sobre el contenido de lo discutido por los dos ministros y si el funcionario español obtuvo las aclaraciones que buscaba.

Ayer, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró que México es “un país estratégico con el que mantener buenas relaciones”, esto en declaraciones a medios de comunicación tras su visita a la Universidad de Salamanca.

Mientras que el Gobierno español, a través de un comunicado, reiteró el rechazo a las declaraciones de López Obrador y destacó la relación entre ambos países, ya que más de 175 mil españoles viven en México y cerca de 30 mil mexicanos residen en el país europeo.

“España es el segundo inversor en México y cuenta con siete mil empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones”, dice el comunicado difundido ayer.

Mientras tanto en México, López Obrador aclaró durante su conferencia mañanera de ayer que él no habló de ruptura con España, sino de una pausa.

“Lo que dije (el miércoles) es: vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa. No hablé de ruptura. No. Dije: vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó. Es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas; no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio”, comentó.

El Presidente añadió que su comentario tampoco se trata de alguna “fobia o xenofobia” hacia España, sino de avisarles que las cosas cambiaron.

“Como llevó bastante tiempo el saqueo, todo lo que fue el periodo neoliberal, 36 años, pues no alcanzan a internalizar de que esto ya es distinto, entonces hay que estarles avisando. Y esto nos pasa con frecuencia, tenemos que estarles diciendo: ‘ya no es el tiempo en que venían y no hacían ningún trámite, se les ponían los funcionarios públicos de tapete, ya no es así, ya no se acepta la corrupción’”.

Antes del posicionamiento del canciller español, la secretaria de Internacional del Partido Popular (de derecha), Valentina Martínez, pidió al Gobierno de su país aclarar cuál sería su respuesta a lo que llamó las “barbaridades” dichas por Andrés Manuel López Obrador.

“Con México llueve sobre mojado, no es cosa de una semana”, señaló Martínez. Subrayó que “la relación se ha venido deteriorando desde hace tiempo”.

En este sentido, reprochó a Albares su “política ficción” después de que éste dijera la semana pasada en el Senado que la relación entre ambos países estaba bien y que había “interés en abrir una nueva página”.