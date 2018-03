¡Espántame panteón! AMLO responde a detractores en relación al nuevo aeropuerto de Texcoco

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y MC), habló una vez más sobre la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Por medio de su Twitter, AMLO compartió un video titulado ¡Espántame panteón!, donde asegura que él va a resolver el problema del aeropuerto con menos dinero.

Foto: Captura de Pantalla

"En cuanto al aeropuerto que están construyendo en Texcoco, están comprometiendo dinero a futuro, miles de millones de pesos.



Se estima que costaría el aeropuerto 250 mil millones de pesos y lo terminarían hasta el 2024. Un derroche, una obra faraónica. Todo por la corrupción. Quieren también que yo afirme que se va a seguir con el nuevo aeropuerto que es un barril si fondo.

Nosotros vamos a resolver el problema con mucho menos dinero. Vamos a construir dos pistas en el Aeropuerto Militar de Santa Lucia pero no vamos a gastarnos 250 mil pesos, cuanto mucho 50 mil millones con todo y terminal, y con la vía confinada para comunicar el actual aeropuerto con el de Santa Lucia."

Asimismo, aseguró que están queriendo asustar a la gente: "Es como ¡espántame panteón! Como decía mi paisano Chicoché ¡Uy que miedo, miren con estoy temblando!"



Manifestó que la población está cansada de la situación actual.

"La gente ya no quiere la corrupción y está harta de que unos cuantos se dediquen a saquear al país y al pueblo de México. Y que por esa misma situación, haya tanta pobreza y en consecuencia, por lo mismo, haya tanta inseguridad y tanta violencia."

Finalmente, reiteró a sus seguidores que se va a terminar con la corrupción y que no se dejen intimidar.

"Vamos a cortar de tajo con la corrupción y no tengan miedo porque todo lo vamos a hacer de conformidad con la ley, va a ser un cambio ordenado. Que no les asuste ténganme confianza yo no les voy a fallar".

Cabe destacar, que una hora después de haber publicado el clip, la grabación fue borrada de su cuenta de YouTube.

/afa