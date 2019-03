Espera AMLO no regresar a la pesadilla de un gobierno neoliberal y retrógrado

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que gracias a las bases de la cuarta transformación, en 2024 podría regresar al poder la oposición con el PRI o el PAN, aunque desea con toda su alma que al final del sexenio la gente sea consciente y no opte por un gobierno retrógrado.

“Lo que decida la gente, yo sí en el interior deseo con toda mi alma que no se pueda dar marcha atrás, que no haya posibilidad de retrogradar, que regrese lo mismo, que el gobierno vuelva a estar al servicio de una minoría rapaz, pero todo puede suceder, como se dice en el beisbol, esto se acaba hasta que se acaba”, expresó durante la conferencia mañanera.

Después de firmar la carta en la que se compromete a no reelegirse, López Obrador comentó que la gente tiene derecho a elegir la dirección del país y él no lo va a impedir, porque no quiere crecimiento social sin libertad ni justicia, pues “se puede convertir en la libertad del zorro en el gallinero”.

“Sí, porque va a estar establecida la democracia, es parte de la cuarta transformación y cuando hay democracia es el pueblo el que decide, va a existir esa posibilidad, hay ese derecho que se tiene que respetar, ahora si me piden que opine de la situación en que va a estar el país, que ya va a estar la sociedad más consciente”, sostuvo.

De esta manera, anticipó que podría regresar el PRI y el PAN al poder si así lo deciden los ciudadanos en el cambio de poder.

No creo yo que la gente quiera regresar a la pesadilla de la política neoliberal y al predominio de un grupo que se sentían los amos y señores de México.