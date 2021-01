Esperaré definición del Tribunal sobre mañaneras: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador destacó que esperará a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defina los límites a sus declaraciones durante las conferencias mañaneras durante el proceso electoral.

Lo anterior luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que López Obrador deberá abstenerse de hablar sobre las elecciones durante sus ruedas de prensa desde Palacio Nacional, resolución que el mandatario calificó como censura.

“Vamos a esperarnos, quiero que se precise si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia, que me digan si puedo hablar de que no se compre el voto, si puedo decir que no se use el presupuesto para favorecer a un candidato, que no se entreguen despensas

“No puedo creer que estén imaginando que yo voy a llamar a votar desde aquí por algún partido o algún candidato, no, eso es inmoral, me degradaría, me interesa hablar del tema para que se respete la voluntad del pueblo, para que no se cometan fraudes electorales”, indicó. López Obrador.