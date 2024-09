"Espero que el 1 de octubre tome las riendas", dice Xóchitl Gálvez de cara a la investidura de Sheinbaum

A unas horas de la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, su rival en la pasada contienda electoral, Xóchitl Gálvez, se dice emocionada porque una mujer llega a la Presidencia, aunque no oculta su desilusión frente a un proceso de transición en el que Andrés Manuel López Obrador intervino en decisiones que ya no le tocaban. “Espero que el primero de octubre tome las riendas”, expresa la hidalguense.

La ex candidata presidencial de la coalición conformada por el PRI-PAN-PRD, continúa: “Espero que Claudia ejerza el poder y se empodere realmente, y decida que el Presidente ya terminó su mandato y ella tome las decisiones (...) ella ya necesita su espacio, pero eso es lo que padecen muchas mujeres que están en la política, que no se atreven a tomar esas decisiones en el poder”.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Va más allá y reclama a la todavía hoy presidenta electa su cautela aquel 10 de junio, días después de su triunfo en las urnas, cuando el Presidente la recibió con un efusivo beso en Palacio Nacional, como si fuera de su propiedad, como macho. “Ella fue prudente, como muchas mujeres, que tendríamos que dejar de ser prudentes”, suelta durante una conversación en el Podcast de La Lovera. Feminismo desde Cero.

Siempre se ha dicho que las mujeres debemos impulsarnos, que cuando llega una llegan todas. ¿Es cierto que llegan?

De entrada no pretendo el próximo martes (mañana) subirme a la descalificación, al ataque, no. Deseo que le vaya bien a México, sí deseo que le vaya bien a Claudia. No soy una mujer mal nacida, como dicen en el pueblo, que pueda tener tal coraje. Ella sabe cómo llegó, ella sabe quién soy, sabe que yo no soy una mujer corrupta, sabe perfectamente que soy una mujer trabajadora, porque tuvimos cierta cercanía.

Sé que ella desearía hacer un buen gobierno, pero va a depender mucho de su ánimo, de no revancha y de no odio.

Si ella decide comprometerse con las mujeres, con la economía y el crecimiento del país, con las energías limpias, con la seguridad, con la justicia, con la salud de a de veras, pues por qué no tendría que tener el apoyo de muchas mujeres.

¿Ha habido algún acercamiento con Claudia Sheinbaum? ¿Si te invitara estarías dispuesta a sumarte?

No creo que me invite, le sobran cuadros adentro. Yo he sido muy crítica con ella como candidata, porque la verdad es que decía muchas mentiras (...). Yo estaré en la trinchera de la oposición. Creo que Claudia desearía tener una posición fuerte, es lo mejor que le podría pasar, porque cuando tú tienes una oposición fuerte te obligas a hacer un buen gobierno, te obligas a hacer bien las cosas. En cambio, el tener todo a modo, que es un poco lo que le pasó a Andrés Manuel, pues hace que hagas un gobierno mediocre. El gobierno de Andrés Manuel, salvo por los programas sociales, fue un gobierno mediocre: 200 mil personas asesinadas, el tema de salud está colapsado.

Claudia tiene que asumir que las cosas no están bien, porque si ella piensa que realmente hay un sistema de salud como el de Dinamarca (…). Lo primero que tendría que hacer es un mea culpa de decir cómo encuentra el país, aunque le dé un raspón a Andrés Manuel, y entonces a partir de ahí, pues empezar a tener credibilidad de que las cosas van a cambiar, pero si nos dice que el sistema de salud está como el de Dinamarca, pues ya nos jodimos porque qué le mejoras si ya estás en el top.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

¿Cuáles son tus planes más inmediatos? ¿Vas a hacer un partido?

Ya estoy haciendo un recorrido por el país. Ya regresé a ser ingeniera, me encanta ser ingeniera, me encanta proyectar, pensar, hacer cosas y ganar dinero, sobre todo. El poder tener resuelta tu vida económica es muy importante y para aquellas mujeres que tienen 60 años y que se sienten en la tercera edad, no manchen, tenemos toda la energía del mundo. Imagínense, yo a los 60 años estaba pensando ser Presidenta de la República.

Hay un gran ánimo de la gente, de que se cree un movimiento distinto, nuevo, de cero. Sí hay el planteamiento de hacer un partido político, sí me lo han dicho en las reuniones.

—¿Con el Frente Cívico Nacional?—, se le pregunta a propósito del movimiento que nació de su campaña, pero que se deslindó del PRI y el PAN.

No estamos trabajando en este momento con el Frente Cívico, no he dialogado, creo que se tendría que hacer un esfuerzo importante. Ellos tienen todo el derecho de hacer el suyo. Yo no he tomado todavía mi decisión de si entrarle, porque no es fácil, o sea, aviéntate 300 asambleas. Los requisitos, económicamente, sí son un esfuerzo importante.

Esa decisión la tendremos que tomar muy, muy pronto. Sigo con un equipo desde la campaña, gente súper valiosa, que sí vale la pena en la política. Y bueno, seguramente esa decisión la anunciaré ahora en el mes de octubre.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

No sales corriendo, ¿a pesar de la experiencia, seguirás en la política?

Hoy más que nunca. Lo que pasó con el Poder Judicial sí me cimbró, desde el voto que obtuvieron a base de extorsión. Claudia lo sabe, las amenazas a los Yunes, a mí no me hubieran doblado, así me metieran al bote, yo habría ido al bote, pero no me doblo. Ellos tendrán sus motivos, pero en cualquier país del mundo ese mecanismo para doblar a un senador sería un escándalo.

No sé qué va a hacer (Rocío) Nahle, qué cara va a poner, los odiaba tanto y decía que eran corruptos, ahora que tuvo que retirar las órdenes de aprehensión, porque realmente pactaron impunidad, eso es lo que pactaron. El gobierno así se la llevó los seis años, intimidando. A Ricardo Anaya, que se tuvo que ir, a Felipe Calderón, y la cantidad de comunicadores. Entonces, pues a partir de esto sí habemos al menos 46% que no optamos por esta opción y están esperando una opción distinta, que defienda la democracia, que defienda la libertad, que defienda la vida.

Xóchitl Gálvez, quien obtuvo 15.6 millones de votos en la pasada elección (27.9 por ciento de los votos, frente a 59.3 por ciento de Sheinbaum), asegura que el hecho de que una mujer llegue a la Presidencia no es sinónimo de que a todas nos va a ir bien.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

“Tenemos que tener la agenda puesta en la mesa. Claudia no puede ser omisa de la agenda de cuidados. En la ciudad lo fue, en la ciudad nunca levantó la voz contra la desaparición de las estancias infantiles (...) tampoco hizo gran cosa para que las mujeres tengan médicos en su casa, estancias de día para los padres, porque la mayoría de las veces son quienes se echan este boleto”.

Para esta mujer que se asume como feminista, aunque reconoce que la palabra llegó tarde a su vida, la agenda de cuidados es la más importante para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.” Mientras las mujeres no tengan independencia económica no hay, no hay nada”, advierte Gálvez.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Una elección perdida

Casi cuatro meses después de aquel 2 de junio, cuando perdió la elección presidencial, Xóchitl Gálvez reflexiona sobre lo ocurrido:

“Los partidos quedaron a deber, sobró ciudadanía. Siento que estaban más preocupados los dirigentes de los partidos por sus diputaciones y senadurías. Creo que ellos, voy a decir algo que todavía no he dicho, ellos ya daban por perdida la elección presidencial desde hace tres años”.

—¿Se puede interpretar como que te usaron?

—No, no, no (...), podría ser que los usé—, responde y suelta la carcajada antes de volver al tema:

“Faltó narrativa para contrarrestar una narrativa tan poderosa como la del Presidente, quien llegó a poner en duda mi origen indígena y que fuera una mujer emprendedora exitosa, que facturara, como si fuera un delito facturar, cuando ahora todas, como Shakira decimos: !hay que facturar, las mujeres no lloran!”

Recuerda que sí, hubo momentos muy duros en la campaña, y en alguno tuvo que dar un manotazo sobre la mesa porque los partidos políticos de la coalición pedían más tiempo dentro de los spots:

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

“Fue muy complicado explicarles que la gente quería algo distinto y por eso habían optado por una candidata ciudadana. Yo lo que les proponía era que los partidos se hicieran más pequeños y se fortaleciera la candidatura ciudadana, ese era un planteamiento que yo hacía y bueno, nos quedamos cuatro días sin spots por el desacuerdo, cuatro días. Fue muy complicado negociar con tres partidos distintos”.

Sobre la elaboración de las listas de candidatos plurinominales, Xóchitl Gálvez señala que había personajes a los que querían meter que le parecieron “absolutamente impresentables”. ¿Cómo caminar con una persona acusada de corrupción?

Xóchitl Gálvez se asume como una mujer valiente porque sobrevivió a la experiencia de la pasada contienda. Alguien cobarde, dice, se habría derrotado después de que toda su información fiscal y bancaria apareciera en la mañanera, o que le cayeran auditorías fiscales. “Tienes que resistir todo eso, pero lo único que me encontraron fue un video de un hijo en mal estado saliendo de un antro. Y sí, voy a seguir en la resistencia, ya lo que me tenían que sacar ya lo agotaron”.

