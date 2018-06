Esta campaña prendió, está caminando bien y la vamos a ganar: Meade

San José del Cabo, Baja California Sur.- José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, aseguró que apenas prendió y va para arriba su campaña, ya que los votos no son de los candidatos que no han ayudado los últimos 20 años.





“Los votos no son de los que no hacen campaña, los votos no son de los que se cuelgan de una sombra, los votos no son de los que predican pero que no han ayudado a nadie en los últimos 20 años”, dijo el aspirante de la coalición de Todos por México.

Política Si votas por Margarita Zavala en la boleta electoral, tu voto será nulo

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recordó que ha caminado por Baja California Sur no para predicar, sino para ayudar, sudar y hacer campaña, y ahí se ganan las elecciones.





Según el político priista, a nadie le sorprenderá un triunfo el primero de julio, porque ha trabajado, hecho campaña, así como sudado la camiseta, cuenta con las mejores propuestas y tiene el mejor ejército.









“Que no les quepa ninguna duda, esta campaña prendió, está caminando bien y ¡la vamos a ganar!”, expresó ante Isaías González, secretario general de la CROC. Meade Kuribreña agregó que hay una campaña que va para arriba y otra que va para abajo, por lo que “ésta que va para arriba ¡es la que va a ganar!”.