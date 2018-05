Esta es la razón por la que Elba Esther apoya a AMLO

Rafael Ochoa Guzmán, exsecretario general del SNTE y operador cercano de Elba Esther Gordillo, afirmó que la maestra simpatiza con Andrés Manuel López Obrador y se congratula de que el magisterio apoye al candidato presidencial de “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES).



“Yo sé que sí está coincidiendo con Andrés Manuel, porque coincide de entrada con algo que ella no quiso firmar, la reforma educativa. Entonces, es un hecho que está congratulándose de que los maestros reaccionen de esa manera, pero lo están haciendo a título personal, de manera voluntaria, porque tenemos derecho a hacer uso de nuestra libertad”, declaró al final de un mitin en Nezahualcoyótl, al que acudió para respaldar el movimiento del tabasqueño.

A su vez, dijo que “es una majadería” y una vergüenza que la Procuraduría General de la República mantenga presa política a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de haberla privado de su libertad por cinco años sin presentar denuncias de los maestros en su contra.

El también candidato a una diputación plurinominal por el Partido del Trabajo, aspira a que “Andrés Manuel gane la elección y Nueva Alianza pierda su registro”; luego de denunciar que la fuerza política y el actual dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, han amedrentado a los miembros del sindicato con hacerles perder su plaza si apoyan al tabasqueño, lo cual implica una violación a los estatutos del Sindicato.

“Ahí en el estatuto dice que, en el SNTE los maestros afiliados Somos libres y podemos votar y afiliarnos al partido que mejor nos convenga o nos acomode, entonces, si es un sindicato plural, ¿por qué estos señores están amenazando de que si no están con Nueva Alianza y no están con el SNTE, pueden perder su plaza? Que se vayan a volar, no es cierto”, reclamó.