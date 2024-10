Estados comienzan el relevo: minuto a minuto de la toma de protesta de los gobernadores

Javier May rinde protesta como gobernador de Tabasco

Osvaldo García / El Heraldo de Tabasco

Este martes 30 de septiembre, Javier May Rodríguez rindió protesta como gobernador en el Congreso de Tabasco, destacando que nada ha hecho más daño a l estado que la corrupción de sus gobernantes.

Con su mano derecha extendida, el nuevo mandatario expresó: "Prometo guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del estado. Si no lo hiciere así, que la nación o el Estado o el pueblo me lo demanden", juró.

Agradeciendo la presencia de todas las figuras políticas y acompañantes cercanos, sus primeras palabras estuvieron dedicadas a cuidar el legado del Presidente de México saliente, Andrés Manuel López Obrador.

