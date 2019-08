“Estamos obligados a trabajar en unidad”: Mónica Fernández

La senadora Mónica Fernández Balboa, virtual presidenta de la Mesa Directiva del Senado para el segundo año legislativo que inicia el próximo 1 de septiembre, hizo un llamado a la unidad del Grupo Parlamentario de Morena y a limar diferencias.

“Estamos obligados todos a trabajar en unidad y madurez para construir día a día las mayorías y los consensos necesarios para sacar las grandes reformas que necesita el país”, dijo.

Fernández Balboa, arquitecta de profesión, quedó en medio del conflicto de la Mesa Directiva que por semanas protagonizan los senadores Martí Batres y Ricardo Monreal y que no tiene para cuando sanar asperezas.

En tanto, la legisladora señala que el Senado de la República ha perdido credibilidad, por lo que llamó a trabajar para darle la dignidad que merece.

En entrevista con El Sol de México, destacó que su función será velar por la institucionalidad y dignificar al Senado.

“Las últimas décadas ha perdido credibilidad y ha tenido mala imagen, aunque en 2019 ha cambiado un poco la percepción, pero vamos a trabajar en consecuencia para darle la dignidad que merece el Poder Legislativo”, sostuvo.

“Cambiar la forma de hacer política y las formas dañinas. No puedo hablar de que vamos a hacer una tarea de todo el Congreso, sólo lo que podríamos hacer en el Senado y en eso me voy a enfocar”, añadió la tabasqueña, que ha sido Diputada federal y con amplia experiencia en tareas administrativas.

CURAR HERIDAS

La senadora aseguró sentirse comprometida y emocionada por ocupar un lugar que estaba destinado a hombres. “Estamos aclimatadas y es una gran oportunidad para que este Senado sea pionero en acciones afirmativas en favor de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de hombres y mujeres, tanto en la equidad como en paridad. Somos el primer Senado con paridad en la historia, lo que es un acto de congruencia’’, afirmó.

Pero aclaró que no como concesión por ser mujer, sino porque “tenemos las mismas capacidades que los hombres para poder desarrollar cualquier trabajo’’.

¿Las mujeres a un paso de llegar a la Presidencia de la República?, se le preguntó a la priista.

“En un descuido y lo logramos”, dice sonriente ante la pregunta.

¿De la mano con el Ejecutivo en este cambio de régimen?

Sí, desde la parte que corresponde al Senado, si se le puede llamar cambio de régimen; nosotros tenemos nuestra propia agenda. Respetamos la agenda del Presidente, tendrá su derecho legal de iniciativa preferente, pero vamos a respetar la autonomía, la libertad, de libre determinación de cada uno de los Poderes.

¿Después de la elección, hubo operación cicatriz?

Así es, espero que en los próximos días vayamos limando algunas diferencias.

¿La relación con los otros grupos?

Bastante bien. He platicado con los coordinadores y me han manifestado su simpatía y seguiremos en ese diálogo, a la orden para ir logrando consensos en la estructura de la nueva Mesa Directiva.

¿Cuál es la relación con el partido, con Morena?

Bien y vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que haya una buena relación de comunicación, de respeto. Estamos ahorita en un proceso interno complicado pero vamos a salir muy bien. Salió la convocatoria y vamos a trabajar en consecuencia para fortalecer al partido.

Y con la Cámara de Diputados tenemos no sólo comunicación, sino sincronización en los trabajos para llevar a buen fin todos los procesos legislativos. Vamos a empeñaros en esa tarea.

Con los otros Poderes igual, con pleno respeto a la soberanía, la autonomía y mantener una muy buena relación.

MESA, RETO MAYOR

¿La relación con el Ejecutivo?

De respeto, ese es el planteamiento.

En cuanto a la Mesa Directiva, Fernández Balboa festeja que se dé la oportunidad “y por supuesto que vuelvo a manifestar mi legítima aspiración y estos son los resultados’’.

¿Le sorprendió que haya ganado la votación priista?

No sé si sea la palabra sorpresa, la verdad fue algo que veníamos platicando desde hace tiempo, lo manifesté tanto en medios como formalmente en la Coordinación del Grupo Parlamentario y trabajé al respecto. Me da mucho gusto, me emocioné mucho porque fue por unanimidad, fue consenso, estuvieron todos de acuerdo para que yo presida la Mesa Directiva.

Pero también más comprometida por quiénes están dando su confianza, es un reto mayor y tengo que poner el mejor y mayor esfuerzo por honrar al Grupo Parlamentario.

¿Prioridades legislativas? ¿Planes y programas?

Lo que quiero es velar por la institucionalidad del Senado de la República y en ese sentido necesitamos imparcialidad, objetividad, cordialidad, respeto a las normas y lograr tener una cohesión. En 2018 se hizo un gran trabajo, todos los grupos parlamentarios, con mucha madurez y corresponsabilidad y desde el primer día se arrancó con acuerdos importantes en cuanto a austeridad y acabar con los privilegios, excesos, derroches, corrupción y se hizo de manera coordinada. Seguimos trabajando y será uno de los principales temas a lograr, concluyó