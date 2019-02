Afirma Luis Miranda que no hubo corrupción ni despilfarro en Sedesol

El diputado federal priista Luis Miranda, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría del Bienestar, enfatizó que durante su administración no hubo desvió de recursos de ningún tipo.

Aseguró que no se favoreció a Antorcha Campesina ni hubo desvíos en estancias infantiles, de las que destacó que durante su gestión que comprende de septiembre de 2016 a enero de 2018 se duplicó el recurso para estos centros de atención temprana infantil.

“Yo puedo decirles que con su servidor no hubo subejercicios, no hubo despilfarro ni derroches. Incluso, en lo personal, no hay un recibo de su servidor por gastos de viáticos personales o de transporte de personal o de su servidor”, indicó.

Este jueves, el diputado federal priista aseguró, con relación a una publicación realizada el fin de semana pasado, donde se señala que él, benefició a Antorcha Campesina, organización social aliada al PRI, que todos los programas sociales que se otorgaron a las organizaciones sociales pasaron por escrutinio de las delegaciones de la dependencia, sin importar filiación partidista.

“Todos los programas pasan por un --no obstante, su filiación política, morenista, perredista, panista, priista--, tenían que pasar por cada delegación, y en cada delegación se expresaba el proyecto, se calificaba el proyecto y se otorgaba el recurso”.

También señaló el legislador mexiquense que en su administración se evitó el subejercicio de recursos y se priorizó el desarrollo social, mejorando los proyectos y optimizando el gasto con relación a años anteriores.