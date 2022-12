Estaré en la boleta, si no con Morena, con Va por México: Ricardo Monreal

Esta mañana, en el hotel Mirador, el senador de Morena, Ricardo Monreal, ofreció una rueda de prensa en la que, en compañía del Senador Rafael Espino, quien rendirá su informe de actividades por el primer periodo de la CXV Legislatura.

Por su parte, Monreal Ávila aprovechó para dar un mensaje, en el que dijo que no saldrá de Morena para buscar la candidatura a la presidencia de la República, pues es fundador del partido y trabaja junto al presidente Andrés Manuel López Obrador durante los últimos 26 años, por lo que dijo que presionará para que haya un proceso justo de elección, con piso parejo.

Te recomendamos: Deseo la democratización del partido: Ricardo Monreal confirma permanencia en Morena





“Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspiración natural, estamos en la reflexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. De lo contrario, consideraré ir con Va por México”, dijo el político.

Lo anterior, debido al acercamiento que ha habido entre el morenista y el panista Santiago Creel, alianza que ha sido rechazada tanto por el presidente López Obrador, como por el partido albiazul.





Foto de: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Esto es un llamado a la dirigencia para que fije reglas de trato igualitario; soy fundador de Morena, tengo 26 años luchando con AMLO, mucho antes que muchos de los que ahora están, ojalá haga caso del llamado de que se necesitan reglas claras para la participación política, pues he estado luchando con entereza y lealtad”, comentó el senador.

Refirió que quiere suceder al presidente López Obrador, y aseguró que es el mejor, el más capacitado, el más preparado y el de mayor experiencia política y lucidez para atender los grandes retos de la República.

“El presidente ha cumplido su función como un Presidente de transición y lo vamos a respetar, no nos vamos a enfrentar con él, pero él no estará en las boletas, la gente decidirá por quién votará, todos tenemos que actuar con mesura y coherencia, de mi parte no hay intención de confrontación, ni siquiera con la nomenclatura del partido, lo que deseamos es que convoque a la unidad y no a la descalificación”, dijo Monreal.

“Mis límites (con Morena) son la dignidad, el trato, el piso parejo y reglas caras, no voy a simular porque la simulación política, y la estrategia perversa que hay en mi contra, no voy a dejarme presionar por el movimiento que me insulta un día y otro también”, reprochó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, cuando se le preguntó su opinión sobre las aspiraciones de la gobernadora Maru Campos para la presidencia, contestó: “Que le eche ganas, le tengo respeto y serán los chihuahuenses los que decidan”.

Nota publicada en El Heraldo de Chihuahua