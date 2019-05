Esto dice la carta que envió Calderón a AMLO

Felipe Calderón Hinojosa aseguró que no tiene los recursos suficientes para costear su seguridad y la de su familia, alegó el exmandatario federal en la carta que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que le restituyeran dicho servicio.

A lo largo de la misiva que envió el pasado 11 de enero a la Oficina de la Presidencia de la República, el expanista explicó que no robó durante su mandato y sus ingresos actuales son inciertos, a diferencia de las especulaciones del tabasqueño.

“Contrario a lo que pudiera decirse, nunca robé ni me enriquecí en el desempeño del cargo, y mis ingresos actuales, que son variables e inciertos, no me permiten pagar los servicios de seguridad que, dada la dimensión del riesgo, mi familia y yo requerimos”, arguyó Calderón Hinojosa.

Además, señala que dado a su compromiso “por cumplir y hacer cumplir la ley”, así como por emprender una lucha contra la inseguridad, recibió múltiples amenazas de las organizaciones delincuenciales, “algunas de las cuales hay quien las considera entre las más peligrosas del mundo”.

Aunque entiende los motivos de la actual administración, sostuvo que por dichas razones, tiene el derecho a continuar con los “servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.

“Entiendo también que, para algunos, los expresidentes debemos contratar por nuestra cuenta tal protección. Es posible que algunos expresidentes estén en una situación de solvencia económica, que no tengan ningún problema para hacerlo. No es mi caso”, explicó.

Resaltó que la protección incluye a su esposa Margarita Zavala y sus hijos, siendo uno de ellos menor de edad, motivo por el que estaba seguro, el tabasqueño apelaría a resolver en favor de quien fue su contrincante en el proceso electoral del 2006.

“Como sabe tengo hijos y, al igual que usted, uno de ellos es menor de edad. Es cierto que las convicciones propias nos llevan a algunos a asumir en lo personal cualquier consecuencia derivada del cumplimiento del deber”, apeló.

Finalmente, Calderón concluye su petición, resaltando que pese a las diferencias entre ambos políticos, está en la mejor disposición de compartirle su experiencia y ayudar en lo que se le solicite.