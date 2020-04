"Estoy de acuerdo, no hay injerencia", AMLO sobre designación de Erasmo González

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó estar de acuerdo con la designación del diputado Erasmo González como el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sustituyendo a Alfonso Ramírez Cuéllar, actual presidente interino de Morena.

Estoy de acuerdo, es una decisión, no hay injerencia

Este nombramiento, permite dar el trámite correspondiente a la iniciativa de Presidente que envió la semana pasada a la Cámara de Diputados para hacer modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En conferencia matutina, López Obrador recordó que anteriormente el presupuesto era autorizado y el presidente que ejercía hacía lo que quería con él; sin embargo, señaló que su Gobierno no lo está haciendo, y pese a la pandemia por Covid-19, le está dando el procedimiento correspondiente.

"Transferían recursos de una partida a otra, endeudaba al país aún cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos, había una gran discrecionalidad".

"Yo podría hacer lo mismo y más con la justificación que hay emergencia y eso me obligó a hacer cambios, pero no lo estoy haciendo así, por primera vez estoy enviando una iniciativa al Congreso para que me autoricen los cambios".

Comentó que ya se acercan las elecciones y todo lo quieren convertir en política.

"Los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo no sólo se oponen, sino que hacen propaganda".

Cabe recordar que recientemente, el mandatario presentó un plan de austeridad para la reactivación económica ante la crisis generada por la emergencia sanitaria del coronavirus, en donde destaca la reducción de hasta un 25% al salario de altos funcionarios y la desaparición de 10 subsecretarías.