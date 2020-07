Estoy entero y al 100 para avanzar en la transformación del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “está entero y al 100”, por lo que dejó claro que se tiene que avanzar en la transformación, al tiempo de señalar que no está enfermo y que toma sus medicamentos para estar bien de salud después del infarto que sufrió.

“Estoy entero, estoy al 100. Vamos a transformar a México. Es un timbre de orgullo”.

Al ser cuestionado sobre lo que le falta en su gobierno, dijo que le molesta mucho que a 19 meses “estoy encontrando corrupción, estaba podrido el régimen por completo, qué quieren que les diga nuevo, que hicieron su agosto de facturas falsas, el contrabando de diésel”.

“¿Qué quieren que les diga nuevo?, ¿Qué quieren que les comente nuevo? Que muchos de los expertos de medios de comunicación, los formadores de impuestos pagaban con facturas falsas. Tengo mucho trabajo. Es limpiar y limpiar, pero no hay otra opción y otro camino, tenemos que erradicar la corrupción y purificar la vida pública”.

Por eso, dijo que se puso como plazo el 1 de diciembre la transformación, por lo que detalló de los 100 compromisos de campaña lleva 90, "falta poco".

Dijo que tiene tantos críticos que “ellos pueden hacer la lista, además de que eso sería una forma de desquitar el sueldo con la lista de lo que Son mis errores”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que en la pandemia se planteó reunir todos los recursos que están dispersos para devolver los recursos a Hacienda y así aminorar la pérdida de ingresos, “sin endeudarnos y elaboramos un decreto para recoger los fondos y se desata la oposición, incluso al interior del mismo gobierno porque no todos están pensando en la transformación, no piensan en el pueblo, el individualismo avanzó mucho en el periodo neoliberal, el egoísmo, el no pensar en el prójimo”.

“Oposición de todos y hablaba de los 100 compromisos y ahora que escribía el informe, reviso los 100 y si, son 90 y los demás están en proceso. Uno de ellos es reunir los recursos de los fondos y transparentar el dinero público”.

Afirmó que todo lo que se está haciendo es lo que “hemos postulado y hay cosas que estamos haciendo y que las hemos planteado desde hace años cómo el combate a la corrupción”.

“Yo tomé la decisión de salirme del PRI en 1983 y en 1988 escribí un libro sobre el fraude electoral en Tabasco y ahí hablo de que voy a continuar la lucha porque la democracia es lo único que puede desterrar o acabar o mantener a raya a la corrupción, se llama ‘Tabasco víctima del fraude electoral”.

El Primer Mandatario acotó que un columnista que lo ataca, fue hacer su trabajo y describió lo que fue hacer, pero “debemos seguir adelante, afortunadamente no he enfermado, no he padecido de ninguna enfermedad grave después de que me dio el infarto, tomó mis medicinas, tengo fortalezas”.

Manifestó que es normal que exista oposición, es parte de la democracia y siempre ha existido el conservadurismo y cuando hay una transformación hay una reacción que es lo que está sucediendo.

Puntualizó que le da gusto que la posición será minoría, ya que está de la clase media para arriba, por lo que “el pueblo en su inmensa mayoría, el pueblo de abajo no está oponiéndose al gobierno”.

“Es un caso interesante, es una oposición que se manifiesta en vehículos, ¿cuándo se había visto eso?. En Chile, salían con cacerolas. En México salen con los sonidos del claxon, por lo que habrá que investigar de dónde salió eso”.