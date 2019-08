Estoy más firme que nunca en Segob: Olga Sánchez Cordero

“Estoy más firme que nunca”, dejó en claro Olga Sánchez Cordero ante el rumor de su renuncia al cargo como secretaria de Gobernación.

En entrevista al término de una reunión con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la ministra en retiro refirió que está más firme que nunca y que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene gran confianza.

“Por supuesto que estoy más firme que nunca. Estos traviesos adversarios que yo tengo siempre están diciendo que renuncio o que me enfermo. Ni renuncio ni me enfermo”, respondió.

-¿Hay fuego amigo, secretaria?

"Son muy traviesos".

Olga Sánchez Cordero asegura que no se va de @SEGOB_mx



Video: @CarlosLaraM81 https://t.co/GzRm9LDYDb pic.twitter.com/LfOZ0Idblz — El Sol de México (@elsolde_mexico) 23 de agosto de 2019

En julio pasado, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, provocó revuelo cuando preguntó a la prensa si ya había renunciado Olga Sánchez.

“Hace una hora me dijeron que sí y ahora me dicen que no está confirmado (que haya renunciado Sánchez Cordero”, expresó el legislador de Morena.

Posteriormente, tuvo que retractarse y le pidió disculpas a la titular de la Segob.

“Gracias querida @M_OlgaSCordero por tu llamada que confirma tu continuidad en el cargo. Toda la Mesa Directiva de la Cámara de @Mx_Diputados te aplaudió. Confiamos en tu comportamiento democrático”, apuntó.