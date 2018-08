Estrategia de seguridad será perseguir el dinero del narcotráfico: Alfonso Durazo

La política de persecución de objetivos prioritarios del narcotráfico se va a suprimir, pues es una estrategia fallida que ha incrementado la inseguridad, en su lugar perseguirán el dinero que financia la operación del crimen organizado, dijo Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública.



"Nosotros evaluamos que la estrategia de perseguir objetivos prioritarios no ha dado el mejor resultado. De 122 objetivos prioritarios, entiendo que se han detenido ya a 120, sin embargo, la inseguridad es creciente, consecuentemente podemos llegar a la conclusión de que esa variable no es fundamental en la consecución de la seguridad", comentó Alfonso Durazo.

Durazo Montaño señaló que esa y otras estrategias, como la de las recompensas, serán evaluadas y sólo se conservarán aquellas que contribuyan a combatir la inseguridad.

A su vez, señaló que no va a estar la justicia antes que el perdón, esa es una decisión personal, donde se les invita a las víctimas a que sanen de sus experiencias, pero ellos son libres de otorgarlo o no.

"El tema del perdón es una decisión para la tranquilidad interior, que no necesariamente está asociada a una respuesta jurídica del Estado, puede tener consecuencia jurídica del Estado, pero no imprescindiblemente. Lo que se busca en el planteamiento del perdón es que las propias víctimas superen hasta donde ellas estén dispuestas", garantizó.

Sobre los comentarios del exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles, rechazó que haya sido una farsa, por el contrario, se sacaron buenas experiencias y más adelante se invitará a las víctimas para que suban al podio, junto con los expertos, autoridades y asociaciones civiles.

"Lo que vimos en Morelia no fue un circo, fue de un nivel extraordinario, tuvimos incluso que hacer y organizar mesas adicionales [...] no podemos descalificar la seriedad y la trascendencia del foro porque a alguien no se le invitó al presidium, a mi me parece irrelevante. Yo me voy a la primera fila o a la última, no necesito estar en el presidium, para cumplir con la responsabilidad que tengo", opinó.