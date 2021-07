Estudio de opinión del Gobierno revela otros datos

El Gobierno de México presentó el Estudio de opinión Nacional completo, dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su segundo informe trimestral de 2021, en el cual 23.8% los entrevistados consideraron que el principal problema del país, de 15 opciones presentadas, es inseguridad y delincuencia.

Durante la conferencia matutina del viernes, el mandatario informó que el ejercicio estadístico fue elaborado en la Secretaría de Gobernación con técnicos de Presidencia de la República.

A la pregunta "¿Cuál cree usted que es el principal problema del país?", los entrevistados -34.5 por ciento mujeres y 65.5 varones- consideraron que la corrupción, con 21.1 por ciento, es el segundo tema de interés. Le siguen falta de empleo, 11.7; pobreza, 8.3; Covid-19/pandemia, 7.7; mal gobierno, 7.6.

También contempla mala distribución de la riqueza, 2.1 por ciento; falta de educación, 1.9 por ciento; narcotráfico, 1.1; sistema de salud pública, 1.0; falta de agua, 0.4; impunidad, 0.7; discriminación, 0; otro, 8.7; no supo o no contestó 4.0.

"Es una encuesta telefónica nacional, tiene ese sesgo porque no todos los mexicanos tienen teléfono, la gente más humilde no tiene teléfono; sin embargo, los especialistas sostienen que es un buen indicador de lo que la gente está pensando", expresó López Obrador.

A la pregunta, "¿Usted considera que en este sexenio la violencia en el país es mayor o menor que en el pasado?", 47.8 por ciento de los entrevistados opinaron que mayor, 21.3 que igual, 0.7 que menor, 0.7 no supo y 1.7 no contestó.

El documento precisa que los datos fueron obtenidos el 26 de junio de 2021, con una muestra de mil 525 opiniones con un margen de error de +2.5 por ciento y confianza de 95 por ciento. "Durante la aplicación del estudio se tuvo una tasa de rechazo de 52.0 por ciento", afirma.

Sobre la respuesta del gobierno federal a la contingencia generada por la Covid-19, el estudio indica que 40.8 por ciento considera que ha sido buena; 34.0, regular; 23.2, mala, y no sabe o no contesta 2.0.

"Siempre va a haber la duda, nada más que no sobra aclarar que nosotros no somos iguales a los que 'cucharean' las encuestas, porque hay quienes hacen encuestas a la medida del cliente, por encargo. Esto es distinto, yo no podría dar a conocer una encuesta 'patito', sería inmoral y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad", aseveró el mandatario.

El documento publicado por el Gobierno de México, cuyos datos por nivel socioeconómico fueron obtenidos en 3.0 por ciento de clase alta; 22.8, de clase media y 74.2, de clase baja, también contempla una sección relacionada con temas electorales.

En su opinión, ¿es posible cambiar el futuro de México a través de las elecciones?, refiere. A lo que respondieron que sí, 67.4 por ciento, que no 28.1 y no supo o no contestó 4.6.

"¿Qué tanto le cree al Instituto Nacional Electoral? Mucho, 21.6 por ciento; poco, 28.2; algo, 27.6; nada, 19.8; no supo o no contestó 2.8.

¿Hoy con qué partido político simpatiza usted más?

PRI 5.7 por ciento, PAN 9.9, PRD 0.5, PVEM 1.5, PT 0.9, MC 1.4, PANAL 0, MORENA 20.5, PES 0.1, ninguno 34.8, no supo o no contestó 10.1.

A la pregunta "¿Por cuál partido político nunca votaría?", los datos arrojan que al PRI lo aborrece 40.8 por ciento, seguido de Morena, con 20.5; PAN,9.5; PRD, 2.1; PVEM, 1.9; PT, 1.1; MC, 1.4; PANAL, 0; PES,0.9; ninguno 7.3; no sabe o no contesta 15.4.

En las elecciones pasadas, ¿Usted considera que se realizaron de forma libre y democrática o existieron presiones y/o compra de votos? Libre y democrática, 38.9 por ciento; presión y/o compra de voto, 54.6; no sabe, 4.3; no contesta 2.2.

En caso de contestar Presión y/o compra de voto ¿Qué partido considera que realizó más estas prácticas?

PRI, 37.9 por ciento; PAN, 12.6; PRD, 2.5; PVEM 5.9; PT, 1.7; MC 0.8; PANAL, 0; MORENA, 21.1; PES 1.7; otro, 0.8; ninguno, 0.7; no sabe, 11.6; no contesta 2.5.

"Tiene otras preguntas que no se dan a conocer porque no corresponde propiamente al gobierno, pero le voy a pedir a Jesús que la dé a conocer, que la transparente por completo", dijo el mandatario.