EU no ha interferido en proceso electoral de México: Jeffrey Davidow

Los exembajadores de Estados Unidos en México, James Jones y Jeffrey Davidow, coincidieron en que sin importar quién gane las próximas elecciones, la relación entre ambos países debe seguir como hasta ahora, ya que tienen retos comunes a resolver.



“En cuanto a nuestro presidente y el presidente que sea elegido en México, mi sentido es que ambos presidentes deben de buscar lo mejor para sus países para de esta manera continuar con esta relación bilateral entre México y Estados Unidos, si lo hacen van a beneficiar a los ciudadanos de ambas naciones”, dijo Jones (quien fue embajador de 1993 a 1997) en conferencia de prensa.

Davidow, embajador de 1998 a 2002, aseguró que su país no ha interferido en el proceso electoral mexicano y así seguirá, esperando que el nuevo presidente mexicano tenga una buena comunicación con Donald Trump, lo cual sería un reconocimiento de la importancia que hay en esta relación.



“Hay respeto total de parte de gobierno de los Estados Unidos, del proceso electoral en México. El Gobierno de los Estados Unidos no se ha metido, en mi conocimiento, de ninguna manera en ese proceso. Lo importante es que cuando los presidentes de ambos países piensen en el otro presidente deben saber que es el representante de su pueblo, no obstante su personalidad”, añadió.

Embajadores lamentan trato a niño migrantes

Por otra parte, Davidow lamentó el trato que el gobierno de Trump da a los niños migrantes al encerrarlos en jaulas como si fueran criminales, y aseguró que esa no es la postura del pueblo de Estados Unidos.



“Creo es importante reconocer, eso va a hacer más evidente en los próximos días. La mayor parte del pueblo norteamericano está descontento, inconforme con lo que está sucediendo con los niños, y las palabras de personas de la ONU, de las esposas de los ex presidentes, me parece que representan la voz del pueblo norteamericano. Lo que está sucediendo es de gran preocupación personal para mí”, aseveró.