EU no tiene una preocupación sobre un posible triunfo de AMLO: Roberta Jacobson

La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dejará el cargo este 5 de mayo, aseguró que el gobierno de Estados Unidos no tiene una preocupación especifica sobre un posible triunfo de AMLO.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la embajadora habló sobre varios temas luego de que se diera a conocer que dejará su cargo este 5 de mayo.

En relación a las elecciones de este año, Jacobson manifestó que no hay nerviosismo en Washington sobre las elecciones de México.

"No hay nerviosismo ni preocupación por parte del mi país. Hay que asegurar que podemos trabajar con cualquier persona electa".

Asimismo, afirmó que espera un proceso electoral justo: "Espero que el proceso electoral en México sea tranquilo, justo y abierto pero tenemos que estar alerta sobre las Fake News, las cuales pueden influir en el resultado.

"Es importante para la ciudadanía tener la información correcta en el proceso electoral".

En cuanto a la relación bilateral de EU y México, la embajadora aseguró que hay muchas cosas que están avanzando entre ambos países pero reveló que los tuits de Donald Trump afectaron la relación con el Gobierno de México, provocando discrepancias y tensiones.

"En EU pasamos por un momento en el que necesitamos profundizar la relación con México pero no creo que Trump y Peña Nieto se lleven mal. Cada relación es diferente, pero no creo que se lleven mal, no creo que sea algo personal sino más bien de política".

Sobre el TLCAN manifestó que "cada país tiene el derecho de revisar acuerdos con otros" y espera que par este mes ya haya una resolución en dicho acuerdo.

Finalmente reiteró su cariño por México y reveló que aunque va a regresar a Washington, está construyendo una vivienda en San Miguel de Allende.



"Tengo un sentimiento de melancolía por dejar la embajada de EU en México. Yo traté siempre con un equipo en la embajada magnífico, no me arrepiento de nada pues trabajé con honestidad para los mexicanos.