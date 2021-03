EU sí enviará vacunas anticovid a México, confirma Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard confirmó, vía Twitter, que ya se llegó a un acuerdo con Estados Unidos para que ese país envíe a México en calidad de préstamo 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca.

“Me consultan si es veraz que hay un acuerdo de vacunas con EU en seguimiento a la conversación entre los Presidentes López Obrador y Biden. Sí, es correcta la información. Mañana a las 9 am les doy los detalles porque todavía estamos trabajando en ello. Buenas noticias!”, escribió Ebrard.

Me consultan si es veraz que hay un acuerdo de vacunas con EU en seguimiento a la conversación entre los Presidentes López Obrador y Biden. Sí, es correcta la información. Mañana a las 9 am les doy los detalles porque todavía estamos trabajando en ello. Buenas noticias! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 18, 2021

Estados Unidos planea enviar aproximadamente 4 millones de dosis de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca que no está utilizando a México y Canadá en acuerdos de préstamo con los dos países, dijo el jueves a Reuters un funcionario de Washington.

México recibirá 2.5 millones de dosis de la vacuna y Canadá recibirá 1.5 millones de dosis, aseguró el funcionario.

El acuerdo con EU da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero. Se trata de 2.5 millones de dosis. Sería el mejor inicio de una amplia cooperación en vacunas. Seguimos trabajando,concluiremos en la noche. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 18, 2021

"Este virus no tiene fronteras", dijo el funcionario a Reuters bajo condición de anonimato. "Sólo dejamos atrás el virus si ayudamos a nuestros socios globales".

El gobierno de Joe Biden ha sido presionado por aliados en todo el mundo para compartir la vacuna, particularmente de AstraZeneca, que está autorizada para su uso en otros países pero aún no en Estados Unidos.

➡️ A 10 años de la masacre, Allende guarda silencio tras la venganza de Los Zetas

AstraZeneca tiene millones de dosis fabricadas en una instalación en Estados Unidos y ha dicho que tendría 30 millones de inyecciones listas a inicios de abril.

El acuerdo para compartir la vacuna, que aún se está finalizando, no afecta los planes del presidente Biden de tener la inyección disponible para todos los adultos en Estados Unidos para fines de mayo, afirmó el funcionario. Es probable que el acuerdo se anuncie públicamente en los próximos días.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Dos funcionarios aseguraron que la vacuna se entregaría en "poco tiempo" una vez que se complete el acuerdo, pero se negaron a dar un cronograma más específico.

Las vacunas "liberables" están listas para usarse una vez que lleguen. Según el acuerdo, Estados Unidos compartirá dosis con México y Canadá ahora, con el entendimiento de que ambos países pagarán con dosis a cambio. El funcionario dijo que se llevaría a cabo más adelante este año.

Con información de Reuters