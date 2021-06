Evaluará Gobierno impacto de despenalización de marihuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el Gabinete de Seguridad no hubo consenso y en el Gobierno hay posturas distintas, por lo que se decidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara en torno de la despenalización de la marihuana.

“Implica respetar la decisión que tomó el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, pero al mismo tiempo significa recoger los sentimientos de la gente, los puntos de vista de todos. Y viendo cómo se va desenvolviendo esta medida, qué efectos tiene esta medida en la práctica”, consideró.

Durante la conferencia matutina, el mandatario aseguró que será respetuoso de la decisión de la SCJN, se evaluará el impacto y si notan que no es bueno para el país, para enfrentar el problema de la drogadicción y la violencia, entonces se actuaría.

“No fe posible lograr un conceso al interior del gobierno se optó por esperar un resultado, la resolución de la Suprema Corte, desde luego que vamos a respetar lo que ha decido el Poder Judicial, y vamos a evaluar, vamos a ver qué efectos tiene.

"Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos. Pero si como algunos sostienen, es algo que no perjudica y si puede evitar que haya violencia, pues vamos a ver el resultado en la práctica, tenemos tiempo, entonces vamos a actuar”, aseguró.

Recordó que cuando se integró el grupo para analizar el tema, pidió que se buscara primero que no se dañara la salud, que la regularización el uso de la marihuana significara la disminución de la violencia, dejar a salvo la libertad de los ciudadanos y que no se permitiera el negocio.

"Hay muchos que están pensado en el negocio, que se van a obtener impuestos y se va a fortalecer la hacienda pública. Eso me molesta, porque no se debe traficar con la salud del pueblo", señaló.

Agregó que va a generar que prepara la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para atender el mandato legal y pueda cumplir con lo que se le ordena legalmente y estar al pendiente de esa situación.

La Suprema Corte de Justicia aprobó un fallo histórico ocho de los 11 ministros que anuló la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país, con la modificación de los artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo lúdico, el autocultivo y el transporte de esta planta.

La Corte avaló que los mexicanos mayores de edad puedan consumir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis y tetrahidrocannabinol (THC), principal componente psicoactivo de la planta, con fines recreativos.

En lo que el Congreso mexicano siga sin regular el asunto, la Secretaría de Salud deberá emitir autorizaciones para el cannabis recreativo, que hasta ahora solo podía consumirse mediante amparos judiciales.

Además, cuando la declaración sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Cofepris deberá redactar las directrices para la adquisición de la semilla.

De esta forma quedó reformada la Ley General de Salud, que solo permitía el consumo de marihuana "para fines médicos y científicos".